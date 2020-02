Když jste si před několika lety chtěli na iPhonu přidat do obrázku text či jinou anotaci, moc možností jste neměli. Kromě toho, že byly displeje iPhonů opravdu malé, tak operační systém iOS ani nenabízel nativní možnost, pomocí které by to bylo možné. To se však vývojem postupně změnilo a nyní v iOS 13 (iPadOS 13) máme perfektní možnosti na všemožné úpravy fotografií a obrázků. V tomto článku se společně podíváme na to, jak můžete na iPhonu či iPadu přidat do obrázku text a další.

Jak na iPhonu přidat do obrázku text

V případě, že chcete na vašem iPhonu či iPadu přidat do obrázku text, tak se prvně přesuňte do nativní aplikace Fotky. Zde si poté fotografii, kterou chcete upravit, rozklikněte a klepněte v pravém horním rohu na tlačítko Upravit. Jakmile tak učiníte, tak se fotka přesune do režimu úprav. V tomto režimu, opět v pravém horním rohu, klepněte na ikonu tří teček. Z menu, které se zobrazí, už poté jen stačí vybrat možnost Anotace. Pro přidání textu do obrázku stačí v pravém dolním rohu klepnout na ikonu + a z malého menu vybrat možnost Text. Na obrázku se poté objeví textové pole. Pro napsání vašeho textu do něj klepněte a zvolte možnost Upravit. Pro změnu barvy stačí, abyste na ni klepnuli v paletě v dolní části obrazovky. V levé dolní části si poté můžete zvolit i formát písma, tedy jeho styl, velikost a zarovnání. Jakmile budete mít text přidán, stačí klepnout na Hotovo vpravo nahoře.

Možnost Anotace v aplikaci Fotky samozřejmě nenabízí jen přidání textu, jak už jste si určitě všimli. Jednoduše prostřednictvím tohoto nástroje můžete do obrázku či fotky přidat například podpis, což se může hodit při editaci PDF dokumentů, nebo třeba lupu či speciální objekty (čtverec, kruh, komiksovou bublinu a šipku). Pokud se vám povedlo v Anotacích něco udělat špatně, můžete se v horní části obrazovky přesunout pomocí šipek zpět, anebo naopak vpřed.