Jailbreak pro nejnovější iPhony se stále vyvíjí a roste

Dá se říct, že nové verze jailbreaku unc0ver vychází jako na běžícím páse. Mezitím, co jsme vás v minulém článku věnujícímu se jailbreaku informovali o tom, že je k dispozici verze 4.0.0, tak v době psaní tohoto článku už je „venku“ verze 4.2.0. Ještě před ní jsme se dočkali hned několika dalších verzí, mezi kterými se objevily jak menší aktualizace, tak ty větší. Co se tedy od prvotní verze jailbreaku unc0ver pro nejnovější iPhony, až do momentální verze, událo a opravilo? To zjistíte v tomto článku.

Ještě stále platí fakt, že jailbreak unc0ver lze na nejnovější zařízení nainstalovat pouze do verze iOS 13.3. V případě, že máte nainstalovaný iOS 13.3.1, tak máte smůlu a budete muset počkat na vydání jailbreaku i na tuto verzi iOS. Zároveň je nutné podotknout, že unc0ver není permanentní jailbreak (jako například checkra1n), a je tedy nutné jej po každém restartu zařízení znova aplikovat. Právě v tomto případě, tedy nové aplikace jailbreaku po restartu (re-jailbreak), se často vyskytovaly problémy. Nejvíce tímto problémem byly postiženy iPhony 11 Pro a XS, které se při procesu jailbreaku hned několikrát mohly restartovat. Tohle nejnovější verze jailbreaku řeší a nově již nedochází k neustálým a neočekávaným restartům. Kromě toho došlo v poslední verzi také o opravě některých systémových služeb.

Někteří uživatelé se potýkali například také se špatnou kvalitou zvuku při telefonování a dalšími chybami, mezi které patřilo občasné padání aplikací, problémy s nezobrazováním příchozích notifikací, či špatná funkčnost celého systému. Napříč všemi verzemi se vývojáři snaží jailbreak unc0ver stále vylepšovat, což se jim doopravdy velmi daří. Momentálně hlásí až 99% procentní spolehlivost, což by mohlo mnoho uživatelů pro instalaci jailbreaku přesvědčit. Osobně používám jailbreak na iPhonu XS již od prvotní verze 4.0.0 a mohu potvrdit, že funkčnost je opravdu perfektní a prozatím jsem se nesetkal s žádnými velkými chybami.