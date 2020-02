Jak Apple jediným rozhodnutím naprosto ochromil Facebook

Applet je v mnoha ohledech poměrně nekompromisní, tvrdohlavá a jen obtížně si na technologickém trhu dělá přátele a navazuje spojenectví. Tuto skutečnost ostatně popisuje také kniha od Stevena Levyho jménem Facebook: The Inside Story, která důkladně popisuje vztah mezi Applem a tímto mediálním gigantem. Ten je veskrze negativní, zejména tedy po kauze, jež vypukla minulý rok a pořádně zaměstnancům Facebooku využívajících iOS zavařila.

Fotogalerie facebook inside story 2 facebook inside story 3 facebook inside story 4 facebook inside story 5 +3 Fotek facebook inside story 6 facebook inside story Vstoupit do galerie

Je to již rok, co technologickým světem otřásla nepříjemná kauza týkající se úniků dat uživatelů, která měla za následek vypnutí interních aplikací Facebooku. V lednu loňského roku se totiž Apple rozhodl tohoto mediálního giganta kompletně odříznout od programu Developer Enterprise, který umožňuje distribuci aplikací na daný systém uvnitř firmy, především kvůli beta testování a nejrůznějším experimentům. To způsobilo nevraživost mezi těmito dvěma technologickými společnostmi a zároveň tento krok pořádně Facebooku zavařil. V tu dobu totiž společnost absolvovala jednání s investory, avšak nemohla testovat jakékoliv nové aplikace nebo updaty. Zaměstnanci tak byli v tomto ohledu naprostí ztracení a de facto byli odříznuti od jakéhokoliv způsobu, jak uživatelům na iOS poskytovat nové aktualizace. Apple nicméně své rozhodnutí brzy přehodnotil a Facebooku status Developer Enterprise opět udělil, ač opakovaně tvrdil, že mediální gigant programu zneužil pro vlastní nekalé účely.

„Zatímco Mark Zuckerberg zrovna básnil investorům o masivních ziscích, běžní zaměstnanci v podstatě nemohli pracovat a ani testovat jednotlivé aplikace. Z tohoto důvodu se zrušila také řada jednání a interních meetingů,“ napsal konkrétně Steven Levy na adresu příběhu popsaného v knize. Generálního ředitele Facebooku údajně rozlítil také komentář Cooka po skandálu s Cambridge Analytica, který odvětil, že by se mu tato situace nikdy nestala. Zastupitel Applu zároveň opakovaně napadal monetizační model mediálního giganta, zejména z hlediska reklam a nekalého nakládání s daty uživatelů. To si Zuckerberg s chutí obhájil tím, že bez reklam by nebyla sociální síť zdarma a dosah uživatelů by byl výrazně limitován. Za bezplatné používání tedy musí padnout nějaká oběť, která je právě ve formě etického přístupu Facebooku k datům uživatelů, což je zcela v rozporu s hodnotami Applu. Svým způsobem je celá situace velmi paradoxní. Vždyť zakladatel Applu Steve Jobs měl se šéfem Facebooku Markem Zuckerbergem vynikající vztahy, které se promítaly i do obou společností.