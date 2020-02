Tato brožura od Applu vám prozradí vše, co jste kdy chtěli vědět o novém Macu Pro

Chtěli jste vědět, co všechno se nachází uvnitř Macu Pro a popisky na stránkách Applu vám jednoduše nestačí? Popřípadě jste chtěli vědět kompletně vše o technologiích a částech, které jablečná společnost využila u Pro Display XDR? Pro všechny tyto uživatele, kteří jednoduše chtějí přesně do detailu vědět, co kupují, Apple vydal dva speciální dokumenty, ve kterých veškeré informace o těchto dvou produktech z konce minulého roku najdete.

Tyto dokumenty Apple nazval „Technology Overview“ a jejich první verze jsou označeny jakožto February 2020, tzn. že byly vytvořeny v únoru letošního roku. V případě dokumentu zabývajícím se Macem Pro zjistíte veškeré informace, které by vás mohly zajímat (a některé možná ani nemusely). Najdete zde detaily týkající se architektury a designu, společně s různými možnostmi konfigurace a mnoho dalšího. V dokumentu se nachází také vysoce kvalitní obrázky s výživnými popisky – v případě Apple Afterburner se například dočtete následující: „Afterburner byl designován tak, aby uživatelé mohli využívat nativní formáty z kamer jednoduše během celého pracovního postupu. Toho docílí tak, že dekóduje veškeré formáty ProRes, mezi které patří ProRes 422HQ, ProRes 4444, ProRes XQ a ProRes RAW s výjimkou některých formátů, které se musí striktně dokódovat softwarově.“ Dokument Mac Pro Technology Overview zobrazíte zde.

V dokumentu Technology Overview věnovanému Pro Display XDR najdete podobné věci, jako v případě Macu Pro. Najdete zde informace ohledně hlavních funkcí, povídání o designu a mnoho dalšího. Opět se zde nachází spoustu různých obrázků ve vysoké kvalitě společně s popisky. Ku příkladu, u využité nano-textury najdete následující popisek: „Pro Display XDR nabízí pro opravdové profesionály verze displeje ošetřené nano-texturou. To se hodí především těm uživatelům, kteří musí pracovat v horších světelných podmínkách a chtějí, aby se na displeji neodráželo světlo. Texturovaný povrch se vytváří leptáním, čímž se na skle vytvoří nanostruktury. Výsledkem je poté inovativní matný povrch, který efektivně rozptyluje odrazy světla a minimalizuje dopad na ostrost, barvu a kontrast.“ Dokument Pro Display XDR Technology Overview zobrazíte zde.