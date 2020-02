První Macy s procesory z dílny Applu dorazí příští rok

S trochou nadsázky se dá říci, že práce Applu na vlastních počítačových procesorech jsou již dlouhé měsíce veřejným tajemstvím. Samotná společnost sice práce na tomto projektu oficiálně nepotvrdila, vzhledem k velkému počtu expertů na počítačové procesory, které do svých řad přijala, a úniků informací je však vývoj vlastního procesoru víceméně jasný. Jeho první generaci či generace bychom pak dle analytika Ming-Chi Kua měli spatřit už příští rok.

Příchod prvních Maců s procesory z dílny Applu předpovídali mnozí analytici už na letošní rok. Veleuznávaný Ming-Chi Kuo se však ve své poslední zprávě pro investory nechal slyšet, že tyto Macy letos ještě nedorazí a počítat s nimi máme až v roce 2021, přesněji pak jeho v první polovině. Další detaily sice Kuo o novinkách neprozradil, nicméně vzhledem k náročnosti celého projektu se dá očekávat, že prvními Macy s procesory z dílny Applu budou spíše méně výkonné modely typu Air, potažmo zcela nový model vytvořený speciálně pro ostrý test nového procesorového řešení. Pokud se pak procesory osvědčí, dá se předpokládat, že se na ně Apple začne spoléhat i u svých dalších strojů v čele s řadou Pro.

Využití vlastních procesorů by Applu přineslo relativně velké množství výhod. Jednak by se díky nim oprostil od nynější závislosti na společnosti Intel, ale také by díky vlastnímu řešení mohl výrazně ušetřit. Další nespornou výhodou by pak byla možnost vytvořit procesory přímo na míru Macům, které by z tohoto uzpůsobení mohly skvěle těžit. Jelikož si Apple navíc již dlouhé roky navrhuje procesory pro iPhony, iPady a Apple Watch, mohlo by vytvoření procesoru pro Macy přinést další zlepšení jeho ekosystému z hlediska celkové spolupráce jeho hardwarů.