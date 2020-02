Chystaný lokalizátor Applu má být jeho prvním vodotěsným produktem

O chystaném lokalizátoru nebo chcete-li lokalizačním přívěsku z dílny Applu se v posledních týdnech mluví poměrně často. Novinka, kterou odhalily bety iOS 13, se sice světu zřejmě představí až na podzim letoška, už nyní o ní však víme díky únikům informací mnoho. Po včerejších zprávách objasňujících její nabíjení tu je dnes další – konkrétně o odolnosti vůči vodě.

Včera jsme ve článku o nabíjení AirTagu, jak se má novinka jmenovat, spekulovali nad tím, proč se pro podporu nabíjení Apple vůbec rozhodl. Z bet totiž vyplývalo, že bychom se měli u novinky dočkat uživatelsky vyměnitelné baterie, s čímž však při podpoře magnetického bezdrátového nabíjení počítat nelze. Naše spekulace o možné nevalné výdrži produktu jsou však zřejmě zcela liché. Japonský portál MacOtakara totiž nyní přišel s informací, že má být novinka zcela vodotěsná, což nemožnost uživatelské výměny baterie vysvětluje dokonale. Jen tak totiž bude Apple schopen docílit perfektního utěsnění produktu, který velmi pravděpodobně kvůli tomu nenabídne ani žádné reproduktory, potažmo senzory, přes které by mohla jakkoliv proniknout voda.

Pokud se vodotěsnosti u AirTagu skutečně dočkáme, znamenalo by to jediné – první vodotěsný produkt v nabídce Applu. Vzhledem k tomu bychom se tak mohli konečně dočkat i záruky kryjící u AirTagu veškerá poškození způsobená právě vodou, čímž by se výrazně odlišil od voděodolných iPhonů či Apple Watch. Jejich poškození vodou totiž na záruční opravu neuhrajete, což uvádí přímo ve svých podmínkách reklamací i samotný Apple. S trochou nadsázky by se tak v tomto směru jednalo o malou revoluci, byť u produktu, u kterého jí zřejmě až tolik neoceníme. Až čas však ve výsledku ukáže, zda bude vůbec co oceňovat. Do představení, které je naplánováno údajně na září, totiž stále zbývá moře času.