Chystané lokalizátory Applu přinesou jednu z nejlepších vychytávek Apple Watch

Není žádným tajemstvím, že Apple již několik měsíců pracuje na lokalizátoru, který bude možné připnout k non-Apple předmětům a jejich polohu následně sledovat přes aplikaci Najít. Zatímco představení této novinky je zatím ještě poměrně daleko, jelikož k němu má dojít až na podzim, mnohé její funkce a vlastnosti známe již nyní. Ode dneška se mezi ně řadí i způsob nabíjení.

Z bet systému iOS vývojáři v minulých týdnech vyčetli, že bychom se měli u lokalizátoru Applu dočkat uživatelsky vyměnitelné baterie – tedy prvku, na který nejsme u Apple produktů zvyklí. Toto rozhodnutí však Apple zřejmě přehodnotil. Podle zdrojů japonského portálu MacOtakara totiž hodlá svým AirTagům, jak se budou jeho lokalizátory jmenovat, vnuknout podporu bezdrátového nabíjení. To by nemělo probíhat přes klasické bezdrátové nabíječky, nýbrž přes magnetickou nabíječku podobnou té, kterou využívají k nabíjení Apple Watch. Uživatelé AirTagů by je tak v případě nutnosti jednoduše přiložili k nabíjecí plošce, která by je záhy přichytila a začala nabíjet.

Ačkoliv v tuto chvíli nelze s jistotou říci, že je možnost uživatelské výměny baterie pryč, nabízí se otázka, proč by se k něčemu podobnému Apple potenciálně musel uchýlit. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se zdá vyšší spotřeba energie než Apple u AirTagu očekával. Právě ta by si totiž vyžádala časté výměny baterie, což by bylo uživatelsky nekomfortní a proto se mohl Apple uchýlit k podpoře bezdrátového nabíjení, které je přeci jen uživatelsky příjemnější. Jedná se však jen o pouhé ničím nepodložené spekulace.

Svůj lokalizátor hodlá Apple dle naprosté většiny zdrojů světu představit letos na podzim spolu s iPhony 12, Apple Watch Series 6 a dalšími produkty. Jeho cena je v tuto chvíli velkou neznámou, avšak vzhledem k tomu, že se podobné produkty na trhu pohybují kolem tisíce korun je vcelku pravděpodobné, že se bude i AirTag z dílny Applu pohybovat na vcelku přijatelné úrovni. Jasno však budeme v tomto směru mít až v září.