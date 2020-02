Lokalizátory z dílny Applu dorazí pravděpodobně až na podzim

Stalo se již téměř veřejným tajemstvím, že se Apple chystá světu představit vlastní lokalizátory nebo chcete-li lokalizační přívěsky, díky kterým budeme moci pomocí aplikace Najít sledovat jakékoliv fyzické předměty. Přípravy tohoto produktu vyplývají alespoň z obrovského množství nejrůznějších indícií v kódu iOS 13, které v něm vývojáři nachází již více než půl roku. Podle zdrojů analytika Ming-Chi Kua je však nejspíš premiéra této novinky stále relativně daleko.

Kuo dnes ve své zprávě pro investory prozradil, že dle jeho zdrojů má Apple se svými partnery nasmlouvanou výrobu komponentů pro své vlastní lokalizátory na druhé či třetí čtvrtletí letošního roku. Potěšující pro něj může být, že v lokalizátorech budou použity mimo jiné i komponenty využívané v iPhonech jako například čipy U1, díky čemuž by měla být jejich výroba cenově přívětivá. Nicméně vzhledem k tomu, že je naplánovaná až na druhé či třetí čtvrtletí letoška se zdá poměrně nepravděpodobné, že bychom se odhalení lokalizátoru dočkali na první letošní Keynote v březnu, potažmo na WWDC v červnu. Pravdou sice je, že na těchto akcích Apple už několikrát produkt, jehož prodeje byly plánovány za několik měsíců ukázal, většinou se však jednalo o skutečně velké věci typu HomePod či iMac Pro. U drobnosti typu lokalizátor je však stejný scénář nepravděpodobný. Zřejmě tak na něj bude svět muset počkat až do září.

O funkcích či designu lokalizátoru toho zatím příliš mnoho nevíme. Bety totiž prozradily víceméně jen to, že by měl být skvěle integrovaný do aplikace Najít, měl by být dohledatelný offline, nabízet by měl vyměnitelnou baterii a po designové stránce by snad měl připomínat kruhovou destičku. Dá se však očekávat, že po spuštění výroby se na světlo světa dostane celá řada nejrůznějších fotek či informací, které produkt světu víceméně představí ještě před jeho premiérou.