Apple míří kvůli seriálu Servant z TV+ k soudu

Od počátku nového roku se na hlavu Applu valí jedna žaloba za druhou a nevypadá to, že by se tento trend měl brzy změnit. Po patentových válkách a nekonečným soudním tahanicím kvůli bývalým zaměstnancům totiž přišla na řadu další stížnost, tentokrát kvůli seriálu Servant, který si odbyl premiéru na Apple TV+ před nějakou dobou. Důvodem má být údajná podobnost s filmem Truth About Emanuel, za nímž stojí režisérka Francesa Gregorini.

Už to téměř vypadalo, že si technologický gigant od soudů konečně na chvíli odpočine a s právními tahanicemi si dá pauzu. Opak je však pravdou, na hlavu Applu padla další žaloba, tentokrát ze strany režisérky Francesy Gregorini, podle níž je jablečný hororový seriál Servant příliš podobný jejímu filmu Truth About Emanuel z roku 2013 a využívá též prvky a motivy. Obě díla totiž sledují osud traumatizovaných a osudem zkoušených rodičů, kteří si najmou chůvu, jež postupně zjišťuje, že v domě něco nehraje a z dítěte se vyklube panenka. Apple se proti obvinění pochopitelně ohrazuje a argumentuje tím, že motivy a samotné téma se mohou podobat nezávisle na tom, jaký příběh daný snímek vypráví. Veškerá spojení dvou zdánlivě podobných děl jsou totiž poměrně vágní a nejasná, což jablečné společnosti nahrává. Konec konců, postoj technologického giganta jasně vyjadřuje již samotný právní dokument.

„Žaloba Francesy Gregorini je jen dalším důkazem toho, že umělci mají chronickou potřebu neustále porovnávat svá díla s ostatními a hledat jakoukoliv záminku, aby mohli konkurenci obvinit z plagiátorství. Tuto skutečnost naše rozepře s režisérkou filmu Truth About Emanuel jen dokazuje, Francesa se totiž zoufale snaží získat na motiv díla práva a přisvojit si všechny nápady, které jsme v seriálu využili. Jedním z nich je například truchlící matka, jež si pořídí panenku jako náhradu za své zesnulé dítě a najme si chůvu, aby se o něj starala. Podobná témata lze ale najít všude kolem nás, ať už v televizi, v různých filmech, knihách a dalších uměleckých dílech. Kromě toho, mezi seriálem Servant a zmíněným filmem je řada rozdílů, zejména pak v ději. Zatímco v případě filmu se Francesa pokoušela vyobrazit Emanuela z jeho vlastní perspektivy, my necháváme diváky nahlédnout za oponu Leanniny osobnosti jen letmo. Její povahu odkrývají v průběhu celého děje.

Kromě toho, námět živé panenky není na kinematografické scéně nic nového. S tímto konceptem přišel konec konců už Pinocchio v roce 1883 nebo film Child’s Play, který se na stříbrném plátně objevil v loňském roce. Témata Emanuela a seriálu Servant se navíc diametrálně liší, tedy až na smutek a truchlení, které je oběma dílům společné. Postavy se liší, přístup k vyprávění příběhu taky, tudíž v tom nelze hledat jakékoliv zákonem chráněné podobnosti,“ vyjádřila se jablečná společnost v právním dokumentu. Režisérka Gregorini pochopitelně oponovala a hájila se tím, že Apple zbytečně kryje producenty M. Night Shyamalana a Tonyho Basgallopa, kteří za seriálem Servant stojí. Nelichotivě se Francesa vyjádřila také na účet Hollywoodu, který je prý prolezlý monopolistickými společnostmi, jež si mohou dovolit krást cizím lidem nápady. Tak či onak si na finální verdikt ještě počkáme, obhajoba jablečné společnosti byla předána soudci totiž teprve v úterý.