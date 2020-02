Zemřel Larry Tesler, dlouholetý zaměstnanec Applu a muž, který vymyslel „kopírovat a vložit“

Jablečný svět truchlí nad ztrátou velkého počítačového inženýra Larryho Teslera, jenž zemřel v pondělí ve věu 74 let. Tento muž pracoval v Applu po dlouhých 17 let, a to v letech 1980 až 1997. Vytvořil funkci výřezu a také ikonické „kopírovat a vložit“.

Larry Tesler působil jako viceprezident AppleNet a Apple Advanced Technology Group. V Applu se také významně podílel na projektech jako Lisa nebo Newton MessagePad. Tento muž se narodil v New Yorku v roce 1945 s vystudoval informatiku na Stanfordu, kde také poté několik let pracoval v laboratoři umělé inteligence. V druhé polovině 60. let pak vyučoval na univerzitě v San Franciscu. V 70. letech pak začal pracovat ve středisku Xeorx PARC. Během působení v této společnosti se setkal v roce 1979 se Stevem Jobsem. To se v Applu zrovna poohlíželi po grafickém rozhraní. Tesler si s Jobsem rozuměl a tak Xerox opustil. Nicméně Larry Tesler, jak později řekl, neočekával, že by ho v Applu čekal nějak významný kariérní růst.

Do Applu nastoupil přesně 15. července roku 1980 a takřka ihned začal pracovat na projektu Apple Lisa, tedy prvním počítačem dodávaným s myší a grafickým rozhraním. V té době hodně lidí vnímalo Steba Jobse jako velmi problémového člověka, Larry Tesler byl ovšem i v těchto chvílích nadšen Jobsovým elánem pro práci. Tesler při jednom rozhovoru zmínil, že jej kdysi Steve Jobs vzbudil telefonem ve 2 ráno, přičemž se smíchem dodal, že si vůbec nevzpomíná, zda se za telefonát v tuto hodinu omluvil.

Po projektu Lisa se Tesler podílel na mnoha projektech. Nejváznamnějším byl ale zřejmě Newton MessagePad. Apple opustil v roce 1997, následně tento muž zamířil do Amazonu, kde pracoval jakožto viceprezident po obchodní divizi. Další jeho kroky směřovaly k Yahoo!, kde vystupoval jako viceprezident pro uživatelské zkušenosti a skupiny návrhů. Posledních 10 let se živil jako technologický konzultant na volné noze.