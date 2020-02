Nejen smartphony. Koronavirus decimuje i výrobu notebooků včetně MacBooků

Řádění wu-chanského viru neustává a od doby svého propuknutí, tedy zhruba od konce prosince loňského roku, si nákaza vyžádala až 60 tisíc nakažených a přes 1600 úmrtí. Kromě obyvatel Číny, kteří čelí nejrůznějším omezením a trpí nedostatkem zásob, jsou však jako na trní také jednotliví výrobci a společnosti, jež jsou na Číně závislé. Problémy má také nadnárodní gigant Quanta, který zodpovídá za výrobu MacBooků a je jedním z hlavních dodavatelů Applu. Právě segment notebooků podle všeho velmi utrpí a dodávky poklesnou o 29 až 36 %.

O problémech spojených s řáděním koronaviru poslední dobou informujeme téměř pravidelně, avšak vypadá to, že následky budou horší než se čekalo. Podle předběžných odhadů totiž kromě výroby smartphonů utrpí také odvětví notebooků, které by se mohlo z hlediska výroby propadnout o 29 až 36 %. Spousta společností sice postupně inklinuje spíše k výrobě na Tchaj-wanu, aby alespoň částečně pokryly ztráty, ale i tak se následkům nevyhnou. Postiženým výrobcem bude také Quanta, jeden z dodavatelů MacBooků, který sice opět zahájil výrobu, ale čínské komponenty potřebné k montáži mu postupně dochází. Řada zaměstnanců navíc stále zůstává z bezpečnostních důvodů doma, což by mohlo ohrozit dodávky a původní plán.

První čtvrtletí letošního roku tak bude kritické a propad bude nejspíše mnohem dramatičtější než se zdálo. Většině výrobcům navíc dojdou potřebné součástky již na konci února a je silně nepravděpodobné, že se jim podaří připravit další kusy během tohoto krátkého časového úseku. Problém je také s dopravou, jež je z důvodu šíření nákazy stále částečně omezena, a přeprava komponentů je tak o poznání pomalejší než obvykle. Nezbývá než tedy než čekat, jak se situace vyvine a zda se Applu podaří z této nepříjemnosti nějakým způsobem vybruslit. Konec konců, se špatnými zprávami přispěchal také Foxconn, který výrobu nestíhá, což platí i pro chystané nové generace jablečných zařízení. Je tedy možné, že si zákazníci na dodání počkají, zejména tedy u nových MacBooků a iPhonu 12 i menšího kompaktního modelu SE 2.