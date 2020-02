Na TV+ znovu ožijí Spielbergovy Amazing Stories. Podívejte se na první trailer

Do videostreamovací služby TV+ dorazí již za pár týdnů jeden z jejích nejočekávanějších seriálů. Řeč je konkrétně o Amazing Stories z dílny ikonického Stevena Spielberga, který stojí třeba za fenomenálními Jurskými parky či Čelistmi. Už z tohoto důvodu je tak prakticky jasné, že se je na co těšit.

Seriál Amazing Stories běžel na televizních obrazovkách už v 80. letech minulého století a nutno říci, že se tehdy těšil obří popularitě. Už tehdy za ním stál Steven Spielberg a už tehdy vsázel na osvědčené věci jako například mysteriozní témata, která jsou pro diváky prakticky od prvopočátku televize velkým lákadlem. Ani novodobá verze Amazing Stories proto nebude v tomto směru jiná. O tom ve vás ostatně pokusí Apple přesvědčit i svým čerstvým trailerem.

První série seriálu se do služby dostane v pátek 6. března a nabídne celkem 10 epizod, které by měly být k dispozici hned ten den. Těšit se v nich můžeme na herecká esa typu Dylan O’Brien, Victoria PEdretti, Josh Holloway, Sasha Alexander či Robert Foster. V tuto chvíli už je navíc jasné, že se v budoucnu dočkáme i vydání druhé řady tohoto seriálu, ve které se objeví další zvučná herecká jména. Přesný termín vydání další řady nicméně Apple zatím světu neprozradil a nám tak nezbývá než čekat na její vydání. Jako nejpravděpodobnější termín se nicméně zdá závěr letošního roku. To totiž mnohým jablíčkářům vyprší roční bezplatné předplatné služby a právě novými řadami oblíbených seriálů se je Apple pokusí přimět k předplacení.