Legendární Warren Buffett prodal akcie Applu v hodnotě 800 milionů dolarů

Jméno jednoho z největších a nejvýznamnějších akcionářů Applu, Warrena Buffetta, slyšel alespoň jednou snad každý. Tento téměř 90letý pán si vydělal jmění v hodnotě 82 miliard dolarů, a to jen pomocí šikovných investic a dlouhodobého nákupu akcií. Warren si většinou své prodeje a opětovné nákupy plánuje i měsíce dopředu a akcie Applu nejsou výjimkou. Miliardář totiž za poslední čtvrtletí prodal jablečný podíl v hodnotě 800 milionů dolarů, což je i na jeho poměry nanejvýš velké sousto.

Hodnota akcií Applu roste raketovým tempem a není divu, že se do jejich koupě pouští kromě velkých ryb také malí investoři. Jeden z legendárních miliardářů, Warren Buffett, má však opačný názor a místo zvyšování podílu se během minulého čtvrtletí rozhodl prodat jablečné akcie v hodnotě 800 milionů dolarů, alespoň tedy dle Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států. Za tímto neobvyklým krokem může stát rovnou několik důvodů, ať už touha vybrat peníze před případnou korekcí, nebo raději investovat do jiných odvětví. Podle nejnovějších informací to ale vypadá, že pravděpodobnější je spíše druhá varianta. Konglomerát Berkshire Hathaway, jenž má Buffet pod palcem, se totiž rozhodl vložit 549 milionů dolarů do řetězce supermarketů Kroger, což představuje 2.4% podíl, a 192 milionů dolarů do farmaceutické společnosti Biogen. V tomto případě se podíl drží kolem pouhých 0.4%.

Důvod k tomuto rozhodnutí je nasnadě. Koronavirus totiž řádí ničivou silou a Biogen je jedna z mnoha společností, která se snaží vymyslet efektivní vakcínu. Zda se tedy jedná o čistý pragmatismus, nebo jen náhodnou investici je zatím nejasné. Tak či onak se Warren Buffett rozhodl uvolnit finanční prostředky právě k nákupu dalších akcií a z dostupných 800 milionů za akcie zmíněných společností utratil 741 milionů. Překvapení nad zapojením tohoto legendárního investora vyjádřil také Tim Cook. Konglomerát Berkshire Hathaway totiž minulý rok navýšil podíl v Applu na 50 miliard dolarů a v dnešní době činí podíl Buffetta zhruba 72 miliard, což představuje 5.4% vlastnictví společnosti. Miliardář se konec konců nejednou nechal slyšet, že by se rád stal úplným majitelem jablečné společnosti. To je pochopitelně z legálních a finančních důvodů nemožné, ale i tak má Warren na technologického giganta čím dál větší zálusk a snaží se zvyšovat svůj podíl seč to jde.