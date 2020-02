Apple vyměnil pokrok za zisk

Před pár dny ukázala společnost Apple finanční výsledky za uplynulé čtvrtletí, které jsou jako z říše snů. To, co dokáže Apple vydělat v čistém zisku za tři měsíce, odpovídá částkám, za které se ty největší společnosti světa prodávají celé. Není v podstatě nic, co by si Apple nemohl koupit a když investuje miliardy dolarů, investuje v podstatě jen pár dní svého zisku. Před těmito výsledky můžeme samozřejmě jen smeknout a obdivovat je. Přece jen se totiž Applu podařilo něco, po čem touží snad každý člověk na světě.

Na druhou stranu výsledky, které Apple rok co rok doručuje, těší zejména akcionáře a pro fanoušky mohou být spíše kontraproduktivní. Apple totiž dokázal najít dokonalý recept na zisk – tedy na to, jak svým akcionářům doručovat přesně to, za co si koupí akcií zaplatili. Ovšem tak jako vše, i tato situace má svůj rub a líc. Když Apple v roce 1995 téměř zkrachoval a Steve Jobs jej začal tahat doslova ze dna nahoru, měl jediný cíl – dělat ty nejlepší produkty na světě, teď a tady! Právě spojení teď a tady je extrémně důležité. Steve Jobs totiž nepřemýšlel nad tím, co bude za rok, za deset let. Nemohl si to dovolit a musel vyrábět produkty, které chtěli lidé kupovat dnes.

Apple si zkrátka nemohl dovolit dělat si zadní vrátka a myslet na to, na co myslí nyní. Potřeboval prodávat miliony kusů těch nejlepších produktů na světě a nejlepší produkt na světě v oblasti IT vytvoříte jen tak, že použijete ty nejmodernější technologie, dáte jim nejlepší design a využijete vše, co je aktuálně dostupné a možná i něco navíc. Dokonce ještě v době, kdy Apple představil světu v roce 2007 první iPhone v historii, použil věci, které v podstatě v té době ani nefungovaly. Použil věci, jež byly tak moderní a nové, že je nedokázal na svou konferenci dát dohromady tak, jak je po pár měsících od uvedení začal prodávat zákazníkům. Podle některých to byl hazard s businessem za miliardy dolarů. Podle mě to bylo to nejlepší, co mohl Apple v té době dělat, a to díky čemu je Apple dnes tím čím je.

Když totiž Apple ukazoval první iPhone, věděl, že musí být revoluční a přelomový natolik, že se rozhodl riskovat a udělat dokonalou show s tím, co v té době ještě ani neměl. Bylo to pro fanoušky Applu nádherné období, během kterého jsme měli možnost získat vždy to nejlepší, co šlo z nejmodernějších technologií poskládat dohromady. Ano, samozřejmě vím, že Apple nikdy nepoužíval ty nejrychlejší procesory, největší paměti nebo nejrevolučnější sběrnice na trhu, ale z hlediska nových technologií se snažil vždy použít to, s čím ostatní buď jen experimentovali nebo to neuměli prodat.

Někdy v době, kdy Apple udělal iPhone 3G a iPhone 3Gs se zrodil nápad dělat co nejvíce svých produktů v řadách, které bude možné aktualizovat rok co rok. Postupně se tak k iPhone přidal iPad, Apple Watch a AirPods. Pro Apple vznikl mnohamiliardový business, který funguje rok co rok. Bohužel pro nás fanoušky a uživatele však vznikl také fenomén, který nutí vývojáře a inženýry přemýšlet nad tím, co bude za rok. Každý nový produkt z dané řady totiž musí být dostatečně revoluční na to, aby si jej koupili zákazníci, jenž mají stávající produkt a zároveň ne tak moc revoluční, aby další dva roky nebylo co přidat novým modelům.

Technologie se sice stále vyvíjí, ovšem za 12 měsíců se obvykle neobjeví revoluční senzor, revoluční baterie, display nebo něco zcela zásadního, a tak se setkáváme s tím, že produkty jsou zkrátka evoluční, nikoli revoluční. Vývojáři myslí na zadní vrátka a z hlediska zisků je to samozřejmě dobře. Ovšem z pohledu fanouška je mi to celkem líto. Opravdu totiž stojí Always-on display a digitální kompas za to, aby vznikla nová generace Apple Watch? Podle mě ne a nestál by za to ani Applu samotnému a jeho duchu dělat vždy ty nejlepší produkty na světě.

Na druhou stranu jsou zde akcionáři, kteří nechtějí vidět upadající prodeje již rok starých hodinek, a tak Apple zkrátka vezme to, co má k dispozici a prodá to jako novou generaci. Zároveň do ní nemůže nacpat to, co se teprve chystá, protože si není jistý tím, jestli do příští generace dorazí ještě něco revolučnějšího a proto si vždy něco musí nechat na příště. Poslední roky tak již nemáme k dispozici produkty dělané pro záchranu businessu, do kterých dali inženýři 120 % všeho, co bylo dostupné, ale produkty, které jsou dělané s ohledem na jejich příští generaci.

Nejde přitom odpovědět na otázku, zda je to dobře nebo ne. Pokud máte akcie Applu a dozvěděli jste se před pár dny, že vlastníte akcie společnosti, jenž dokáže za tři měsíce vydělat v čistém zisku 20 miliard dolarů, pak máte jistě úsměv na rtech. Pokud jste fanoušek, který sleduje Apple od jeho znovuzrození v roce 1995 až 1997, pak vás nejspíš současný stav příliš netěší a říkáte si, že by to přece jen chtělo opět něco, v čem je vidět pot a krev inženýrů z Cupertina. Ať tak či onak, produkty jsou stále perfektní, a i když nejsou již pár let revoluční, přesto je milují miliony a dnes již dokonce miliardy lidí po celém světě.