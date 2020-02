Výroba nového iPadu Pro se rozbíhá na plné obrátky, Apple jej představí v březnu

Pokud máte v plánu koupi nového iPadu Pro, máme pro vás velmi dobrou zprávu. Už velmi brzy by se totiž měla na pultech obchodů objevit jeho nová generace, která přinese kromě vyššího výkonu i vylepšený fotoaparát.

Podle dnešních zpráv z Koreji se již výroba novinky rozbíhá na plné obrátky, díky čemuž by neměl být problém s dostupností ihned po jejím představení. To má Apple dle zdrojů naplánované na březen. Zdroje se sice přímo nezmiňují o jarní Keynote, nicméně vzhledem k tomu, že v tomto měsíci pravidelně probíhá, se dá očekávat, že se novinka světu poprvé oficiálně ukáže právě na ní spolu s celou řadou dalších novinek v čele s iPhonem 9 též známým jako iPhone SE 2.

Co se týče vylepšení iPadu Pro oproti předešlé generaci, očekává se u ní především nasazení trojitého fotoaparátu se stejnými specifikacemi jako v případě fotoaparátů iPhonů 11 Pro a Pro Max. Spekuluje se rovněž nad speciálním 3D senzorem, ze kterého by těžila hlavně rozšířená realita, která by byla díky preciznímu trojrozměrnému oskenování okolí iPadu “vkládána” do reálného světa daleko realističtěji. Hovoří se ale i o nasazení procesoru s výrazně vyšším výkonem a navýšení RAM paměti. Nicméně zatímco trojitý fotoaparát je v tuto chvíli prakticky jistý, nad zbylými vychytávkami visí stále otazníky. Podle některých zdrojů totiž hodlá Apple později v tomto roce představit další generaci iPadů Pro, kterou by rád právě těmito vylepšeními obohatil. Je tedy možné, že březnový update iPadů Pro bude spíš lehčím oživením relativně starého produktu, nežli evolucí v pravém slova smyslu.

Přestože nelze považovat dnešní únik informací za zcela spolehlivý, vzhledem k relativně velkému množství zpráv z uplynulých týdnů pojednávajících o tomto tématu je vcelku pravděpodobné, že se nových iPadů Pro skutečně v brzké době dočkáme. Rozhodně tedy doporučujeme všem, kteří si brousí na nový iPad Pro zuby, ještě pár týdnů počkat a pak se rozhodnout buď pro koupi nové generace, nebo pro koupi generace z roku 2018 za příznivější cenu.