SwitchGlass: Přepínejte mezi aplikacemi na Macu snadněji než kdykoliv předtím

Pokud jste někdy v minulosti používali operační systém Windows, tak mi jistě dáte za pravdu, že jste velmi často pro přepínání mezi aplikacemi používali klávesovou zkratku Control + Tab. Díky ní jste mohli jednoduše přeskakovat mezi vícero okny bez toho, aniž byste se museli dotknout myši. V rámci operačního systému macOS je tohle přepínání aplikací zprostředkováno také, ale rozhodně ne tak pěkně, jako tomu je ve Windows. Aplikace SwitchGlass, která pochází od vývojáře Johna Siracusa, vám zprostředkuje naprosto nový přepínač aplikací, který si můžete nastavit přesně podle svého gusta. Pojďme se na SwitchGlass podívat blíže v tomto článku.

SwitchGlass si zakládá především na tom, že si jej pomocí různých nastavení a předvoleb můžete upravit k obrazu svému. Můžete si přesně zvolit, kde se bude menu s přepínáním aplikací zobrazit, barvu a tvar samotného rozhraní, velikost ikon či jejich odsazení, vertikální anebo horizontální zobrazení a mnoho dalších. Nastavit si také můžete, zdali se po přepnutí do okna aplikace zobrazí na popředí všechna okna aplikace, anebo pouze to, které si vyberete. Vývojář aplikace SwitchGlass uvádí, že je jeho řešení o mnoho lepší především kvůli tomu, že dokáže zobrazit veškerá otevřená okna, kdežto nativní přepínač aplikací zobrazí pouze ikony aplikací bez možnosti vybrat si vlastní okno. Kromě toho se v nativním přepínači nezobrazují všechny položky – například naposledy otevřené složky, soubory a další. Navíc k tomu je nativní přepínač zobrazen uprostřed obrazovky a nelze si jej nijak přizpůsobit.

John Siracusa samozřejmě uživatele nenutí k tomu, aby jeho řešení začali používat. Uvádí, že ne každému musí jeho přepínač vyhovovat a zároveň říká, že se hodí více uživatelům, kteří preferují práci s myší či trackpadem. Se SwitchGlass můžete jednoduše přesunout po kliknutí všechna okna aplikace do popředí, pokud při kliknutí podržíte Shift, tak se přesune do popředí pouze vybrané okno aplikace. Do přepínače si můžete také přesunout vaše oblíbené složky, soubory anebo třeba aplikace, abyste k nim měli rychlý přístup. Další správu aplikace SwitchGlass můžete provádět prostřednictvím ikony v horní liště. Aplikace je k dispozici v App Storu za 5 dolarů a koupě se rozhodně vyplatí.