Pokud jste používali operační systém macOS již ve starších verzích, tak si jistě pamatujete na původní chování oken. Pokud jste kliknuli na jakékoliv okno z aplikace, tak se do popředí přesunula všechna okna z aplikace. Toto chování oken však bylo již dávno změněno. Pokud tedy nyní kliknete na jakékoliv okno z aplikace, tak se do popředí přesune pouze tohle okno, na které jste kliknuli, a nikoliv všechna ostatní okna z aplikace. Mnoho lidem tohle nastavení jednoduše nevyhovuje, avšak bohužel pro nás, nativně jej nelze změnit. Existuje však aplikace, která tohle dokáže.

Jak na Macu nastavit původní zobrazování více oken aplikace

O možnost nastavení zobrazování oken v popředí se stará jednoduchá aplikace Front and Center. Na App Storu si ji můžete zakoupit za pouhých 79 korun. Pokud vám přijde, že je tahle částka za tak jednoduchou aplikaci vysoká, tak věřte, že po zakoupení rozhodně nebudete litovat – tedy pokud jste si nezvykli na nové zobrazování oken v popředí, kdy se zde umístí pouze vybrané okno. Po spuštění aplikace se vám zobrazí malé okno, kde vás zajímá především rozbalovací okno s názvem Behavior. Zde si můžete vybrat buď z možnosti Classic, anebo Modern. Classic se postará o to, aby se do popředí přesunula všechna okna z aplikace. Modern poté slouží k tomu, že se bude systém chovat klasickým způsobem a do popředí přesune pouze to okno, na které jste kliknuli.

Skvělé je to, že společně s aplikací Front and Center můžete využít oba tyto módy. Jednoduše stačí, abyste pro aktivaci opačného chování kliknuli na okno s klávesou Shift. Pokud tedy máte nastaveno chování Classic a na okno kliknete s klávesou Shift, tak se tohle okno bude chovat, jako by bylo nastaveno chování Modern. Kromě toho si můžete ještě v okně aplikace nastavit, zdali se bude v Docku či horní liště zobrazovat ikona aplikace, či zdali se má Front and Center spouštět automaticky po přihlášení.