Apple prohledával svým zaměstnancům batohy, teď je za to zřejmě odškodní

Společnost Apple se stala před pár dny předmětem poměrně netypického rozhodnutí, jelikož jsme u Applu zvyklí převážně na patentové spory. Počátky tohoto sporu sahají až do roku 2013, kdy byla podána žaloba zaměstnanci společnosti Apple. Ti uvedli, že jsou povinnni se před odchodem z práce podrobit prohlídce kabelek, batohů či jiných příručních zavazadel kvůli snaze zaměstnavatele vymýtit úniky informací a krádeže. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto prohlídky probíhaly i několik dlouhých desítek minut, žádali zaměstnanci za tuto dobu vyplácení mzdy. Nicméně tu jim Apple nevyplácel.

Žaloba byla původně v roce 2015 zamítnuta. Zaměstnanci to ale nevdzali a podali odvolání k Nejvyššímu soudu, který žalobnímu návrhu zaměstnanců vyhověl. Podle tamního zákona jsou zaměstnavatelé své zaměstnance povinni platit za veškeré odpracované hodiny. Mezi tuto dobu se podle Nejvyššího soudu počítá i doba strávená na pracovišti za účelem prohlídky. Jedná se totiž o jakési bránění opustit areál pracoviště a povinnost provádět konkrétní úkony nařízené zaměstnancům bezpečnostní službou.

Soud smetl ze stolu rovněž argument Applu, že zaměstnanci mohli nechat své iPhony a příruční zavazadla doma a uniknout tak prohlídce. Co se iPhonů týče, „vmetl“ soud Applu, že tímto argumentem popírá dříve pronesenou větu Timem Cookem, že iPhone je integrovaná a nedílná součást života lidí. Během soudního řízení rovněž vyvstalo na povrch, že sám Tim Cook do značné míry nevěděl, že takové prohlídky u zaměstnanců probíhají. V e-mailu se totiž ptal svých personálních manažerů, zda „je to pravda“. Toto rozhodnutí pro Apple může reálně znamenat, že bude povinen zaplatit zaměstnancům mzdu strávenou u prohlídek i do minulosti. Může to dělat tedy miliony dolarů. Případ se ale nyní vrací soudu prvního stupně, který je vázán právním názorem Nejvyššího soudu.