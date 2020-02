Hrejte cokoliv na čemkoliv: Přehled nejlepších herních cloudových služeb dostupných v ČR

Pokud jste posledních několik let nežili v jeskyni a alespoň trochu se zajímáte o sféru počítačových či konzolových her, jistě vám neunikl nový trend, který se postupně dobývá na herní scénu. Mnozí milovníci klasických her ho sice zatracují a věští mu brzký konec, avšak mladší generace iniciativě naopak tleská a doufá ve světlé zítřky. Řeč je o herních streamovacích platformách, díky nimž si můžete vyzkoušet plejádu titulů, aniž byste museli nutně vlastnit nejvýkonnější herní zařízení pod sluncem. Někdy je však těžké se v jednotlivých službách vyznat, a tak vám přinášíme komplexní srovnání, které vám s výběrem pomůže.

GeForce Now

Herní gigant Nvidia je obecně známý svou nezkrotnou touhou inovovat a stále přicházet s novými nápady, které však často bohužel pohořely. To naštěstí není případ služby GeForce Now, která vám umožní si za symbolický měsíční poplatek zahrát nejnovější tituly. Platforma je sice na světě již od roku 2017, ale až doposud byla v uzavřené beta verzi a postupného rozšíření se dočkala až nyní. Ke hraní navíc nepotřebujete žádný výkonný počítač ani přehnaně drahé zařízení. Veškerý výpočetní výkon totiž probíhá v datových centrech, které vám po omezenou dobu umožní přístup k vybraným sestavám. Jediným předpokladem je připojení o rychlosti alespoň 15 megabitů za sekundu, Windows 7 64-bit či macOS 10.10 a vlastnictví jednotlivých her. Na rozdíl od ostatních platforem má totiž GeForce Now jednu podstatnou nevýhodu. Veškeré hry si musíte nejprve koupit, ať už na nejrůznějších herních klientech v čele se Steamem, UPlay, Originem a Epic Store, které se svým účtem spárujete a tituly se vám objeví v knihovně, nebo přímo přes oficiální stránku Nvidie.

Fotogalerie nvidia geforce now nvidia geforce now 4 nvidia geforce now 6 GeForce NOW 2 +3 Fotek GeForce NOW 3 nvidia geforce now 3 Vstoupit do galerie

Tento nedostatek však společnost kompenzuje relativně širokou podporou zařízení, kam spadá například počítač s Windows, Mac, přenosná konzole Shield TV nebo telefonem s Androidem. Jablíčkáři sice ostrouhají, ale stále svítá naděje, že se jednoho dočká oficiálního zázemí také iOS. Pokud však nechcete spoléhat na výchozí ovládání daného zařízení, můžete si připojit libovolný herní ovladač nebo klávesnici a myš. Stačí si založit účet, stáhnout si aplikaci, spárovat své herní klienty a pustit se do hraní. Nvidia navíc dává na výběr rovnou dvě alternativy – hraní zdarma, jenž nevyžaduje placení měsíčního poplatku, a prémium účet. Zatímco v prvním případě jsou relace omezené pouze na 1 hodinu a v případě plné obsazenosti si musíte počkat ve frontě, placený účet vám zajistí až 4 hodiny nepřetržitého hraní, přednostní přístup a zapnutí funkce RTX, tedy lepšího nasvícení. Měsíční poplatek vás navíc vyjde jen na pouhých 139 korun, což je vzhledem k nabídce možností nanejvýš přívětivé. Pokud tedy prozkoumáváním herních svět nestrávíte denně několik hodin a rádi byste se na chvíli zabavili, aniž byste byli nuceni běžet do obchodu pro drahé herní PC, GeForce Now je přesně pro vás. Stačí zamířit na oficiální stránky a řídit se několika jednoduchými kroky.

Jump

O této službě sice zatím příliš slyšet není, ale ve světě cloudového hraní se jedná o jednu z nejlepších voleb. Na rozdíl od standardních AAA her se totiž Jump zaměřuje výhradně na indie tituly, ať už se jedná o 8-bitové hříčky, staré arkádové střílečky nebo jakékoliv jiné nezávislé počiny. Sice lze argumentovat tím, že za platformou nestojí žádná gigantická korporace, jež zajistí bezproblémový chod a špičková data centra, ale i tak se vývojáři o službu výborně starají. Ve své podstatě se jedná o takový Netflix, kde za symbolický měsíční poplatek dostanete přístup k více než 100 unikátním hrám. Žádná z nich navíc nenabízí zbytečné mikrotransakce, dodatečná DLC nebo jakékoliv jiné nepříjemné neduhy. Zahrát si navíc můžete již za 4.99 dolarů měsíčně, tedy v přepočtu 120 korun, což je vzhledem k nabídce nanejvýš odpovídající. Ač se však hry ve své podstatě streamují z cloudu, váš stroj musí být schopen dané tituly rozjet alespoň na nízké nastavení. Většina z dostupných titulů má však extrémně nízké, ba téměř nicotné předpoklady a snadno si zahrajete na jakémkoliv zařízení s Windows, Linuxem nebo Macem.

Jump navíc podporuje také headsety a Oculus Rift a HTC Vive. Všechna data jsou navíc bezpečně uložena v cloudu, takže můžete přepínat mezi zařízeními a jednoduše pokračovat tam, kde jste naposledy skončili. Každý měsíc na vás čekají nové hry a troufáme si tvrdit, že tato netradiční platforma je doslova „od hráčů pro hráče“. Pokud tedy nedáte dopustit na kvalitní zábavu a milujete indie hříčky, doporučujeme zavítat na oficiální stránky a vyzkoušet si dvoutýdenní zkušební verzi.

Shadow

Pokud vás předchozí dvě služby příliš nezaujaly a indie hry vám nevoní, není všem dnům konec. Nedávno se totiž na trh s cloudovými technologiemi probojovala další zajímavá společnost Blade, jež má pod palcem kvalitní platformu Shadow. Ta sice více méně nabízí obdobné možnosti jako zbytek konkurence, avšak liší se několika příjemnými drobnostmi, které vášniví hráči jistě ocení. Zatímco v případě předchozích služeb se herní společnosti orientovaly pouze na pár hlavních platforem jako je Windows, Mac nebo Linux, vývojáři z Blade dotáhli celý koncept ještě dál a nabízí kromě těchto tří dominantních systémů také podporu nejen Androidu a iOS, ale také televizních operačních systémů jako je Android TV nebo Apple TV. Zatímco v prvním případě vám postačí verze 5.0 Lollipop, jablečné iOS a tvOS postačí ve verzi 11.0. Kromě toho se navíc dočkáte rozlišení až 4K a pořádně nadupaného hardwaru, který v mnohých ohledech konkurenci zadupe do země.

Společnost Blade se totiž může pochlubit několika počítači s 12GB RAM, GTX 1080, 256GB uložištěm pro vaše data a stahováním až o rychlosti 1 gigabit za sekundu. K plnohodnotnému zážitku navíc postačí jen 15 megabitů za sekundu, o zbytek se postarají výkonné servery a a cloudové technologie. Výraznou nevýhodou je však cena, která začíná na 13 eurech za Boost účet. Pokud budete chtít využít počítač s lepším hardwarem, stačí zaplatit 25 eur za verzi Ultra, která nabídne RTX 2080, 16GB RAM a 512GB uložiště. Nejdražší a zároveň nejobsáhlejší měsíční poplatek vás vyjde na 40 eur a dostanete za něj přístup k PC s grafickou kartou RTX Titan, 32GB RAM a 1TB HDD. U nás sice službě zatím oficiálně dostupná není, ale Shadow nabízí servery také pro Švýcarsko, tudíž se stačí zaregistrovat pod taktovkou jiné země a bez omezení službu využívat. Ostatně, platformu si chválí i samotná komunita, podle níž se jedná o dosud nejlepší technologické řešení. Služba je dostupná zde.

Vortex

Poslední a neméně zajímavou službou je Vortex, který se chlubí zejména nízkými cenami oproti konkurenci a možností zahrát si drtivou většinu nejnovějších titulů bez nutnosti je vlastnit. Zatímco v případě Shadow a GeForce Now si musíte jednotlivé tituly pořídit a zakoupit na rozličných herních klientech, Vortex vám tuto nepříjemnou nutnost odpustí a místo toho vám nabídne vlastní knihovnu, která čítá snad všechny tříáčkové hry. Potěší také stabilních 60 snímků za sekundu, extrémně nízká odezva při připojování a možnost zahrát si v podstatě kdekoliv, včetně Androidu, Macu, chytrých televizí, tabletů a dokonce prohlížeče Chrome. V případě macOS vám postačí verze 10.13, Android si pak vyžádá verzi 4.4 a Windows 7 vám zajistí plynulé hraní i na počítači. Zajímavou a příjemnou výhodou je také silná infrastruktura, která čítá 15 datových center po celém světě a řadu výkonných zařízení.

Nemusíte se bát ani případného poklesu rychlosti připojení. Díky adaptivnímu bitratu se aplikace Vortex automaticky přizpůsobí aktuálním podmínkám a sníží či zvýší kvalitu streamovaného videa podle potřeby. Rozhodujícím faktorem je však také cena, která je vzhledem k nabídce poměrně příznivá a v poměru cena/výkon se zkrátka vyplatí. Za základní předplatné totiž zaplatíte 234 korun, avšak užijete si jen HD kvalitu, 50 hodin hraní měsíčně a 97 dostupných her. Pokud si připlatíte dvojnásobek, tedy 470 korun, dostane se vám FullHD rozlišení, až 80 hodin měsíčně a přístupu ke 178 hrám v knihovně. Považujete-li se ale za vášnivé hráče, doporučujeme sáhnout po nejdražším plánu. Ten vás vyjde na 704 korun a nabídne plnohodnotné rozlišení, 140 dostupných hodin a 178 her, tedy stejně jako v případě předchozího účtu. Pokud chcete sáhnout po finančně dostupné platformě a zároveň si nechcete odepřít luxusní servis, Vortex je přesně pro vás. Troufáme si tvrdit, že se jedná o nejlepší volbu z této čtveřice, a ač je společnost stojící za touto službou poměrně malá, odvádí daleko lepší práci než například Google se svou platformou Stadia.