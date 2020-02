Herní služba Nvidia GeForce Now je konečně dostupná na Macích

Cloudovými řešeními a technologiemi se to poslední dobou jen hemží a k tomuto trendu se postupně přiklánějí snad všichni technologičtí giganti. Výjimkou není ani Nvidia, která přispěchala se svou vlastní alternativou jménem Nvidia GeForce Now, jež má hráčům zajistit plnohodnotný zážitek nehledě na to, kde jsou a jaké zařízení mají zrovna u sebe. Na službě se pilně pracuje sice již od roku 2017, ale až nyní opustila škatulku uzavřené beta verze a je konečně k mání.

Pokud vlastníte jablečný Mac a toužili jste někdy po standardních PC hrách, službu GeForce Now si zamilujete. Nvidia totiž přispěchala s dokonalým kompromisem, který vám umožní využít cloudových technologií a zahrát si kdekoliv za symbolický měsíční obnos či zdarma, alespoň tedy dokud máte připojení k internetu. Na rozdíl od spousty dalších služeb, včetně Rainway, totiž GeForce Now nestaví na streamování z domovského zařízení. Místo toho si od společnosti vypůjčíte jedno ze vzdálených herních PC, vyberete si svou hru a můžete se nerušeně pustit do dobrodružství. Tedy alespoň v případě, že disponujete připojením 25 megabitů za sekundu. Pochopitelně nechybí možnost spárovat svou herní knihovnu s platformou a přistupovat ke svému účtu na Steamu či Epic Storu stejně, jako byste to udělali na svém vlastním počítači. K plnohodnotnému zážitku vám navíc postačí jakékoliv zařízení s Androidem, Mac, notebook nebo Shield TV. Brzy se podpory dočká také prohlížeč Chrome.

Mějte však na paměti, že abyste si nějaký z titulů zahráli, musíte ho mít ve své knihovně, nebo si ho zakoupit přímo přes službu od Nvidie. Půjčování her tedy v tomto případě padá a prim hraje zejména možnost přistupovat k neuvěřitelně výkonným PC, které by vás jinak vyšly na desítky tisíc korun. Platforma navíc podporuje kromě klávesnice a myši také herní ovladače a možnost zvolit si mezi regionem Severní Ameriky a Evropou, aby byla odezva co nejnižší. Společnost navíc přišla s poměrně bezkonkurenční novinkou, která rivalům jistě vytře zrak. K dispozici je totiž jak verze zdarma, jež nabízí až hodinové relace, tak placená alternativa, díky níž si užijete své oblíbené tituly až 6 hodin nepřetržitě a zároveň se dočkáte zapnuté funkce RTX, tedy lepšího nasvětlení, i přednostního přístupu. Pokud tedy budou všechny počítače obsazené, přednost dostanou platící zákazníci. I tak se však jedná o skvělou nabídku a pokud máte na Steamu či Epic Storu hezkých pár desítek her ležících ladem, GeForce Now se za 4.99 dolarů měsíčně, tedy 139 korun, rozhodně vyplatí. Jen majitelé iPhonů a iPadů ostrouhají, pro jablečný systém kromě macOS se zatím žádná podpora nechystá.