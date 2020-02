Rainway: Zahrajte si vaše oblíbené PC hry zdarma na Macu, iPhonu či iPadu

Streamovací služby ušly za posledních několik let dlouhou cestu a konkurence je v tomto ohledu nekompromisní. Svou platformu má dnes takřka každý z velkých technologických gigantů, ale do hry pomalu vstupují i menší, nezávislé společnosti, jako je například startup Rainway ze Seattlu. Právě ten se již delší dobu pracuje na stejnojmenné platformě, která má nabídnout bezplatnou možnost streamovat své oblíbené hry. Postačí vám k tomu jen silné PC a dobré připojení k internetu.

Kvalitních streamovacích herních platforem je v dnešní době již nespočet, ale většina z nich se může pochlubit nelichotivě vysokou cenou a omezenou nabídkou her. V případě Rainway ale tato nepříjemnost odpadá. Služba je totiž zcela zdarma a jediné, co ke hraní potřebuje, je silnější domácí PC a jakékoliv zařízení, které je schopné připojit se k internetu a přehrát video v 60 snímcích za sekundu. Stačí si nainstalovat potřebný software, kýžené tituly, otevřít uživatelské rozhraní a propojit s platformou své herní klienty. Aplikace je dokonale přehledná a kromě seznamu her nabídne také možnost upravit si připojené ovladače, nebo si pohrát s nastavením internetového připojení. Služba se navíc může pyšnit další skvělou novinkou, a tou je skutečnost, že Rainway podporuje jakékoliv zařízení. Oblíbené tituly si tak můžete zapnout na iOS, Androidu, Macu, Xboxu nebo dokonce v pouhém prohlížeči.

Ani ovládání není tak krkolomné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zpoždění odezvy je minimální, tudíž nedochází k žádným neočekávaným prodlevám, a kdykoliv si v případě nouze můžete připojit externí herní ovladač. Co se her týče, budete mít na výběr v podstatě z neomezeného množství. Respektive z toho, co vaše skromná knihovnička nabízí. Aplikace Rainway si totiž stáhne data ze všech herních klientů, včetně Steamu, UPlay, Originu, Battle.netu a spousty dalších, tudíž budete mít vše pohromadě a na jednom místě. Co se Xboxu týče, v tomto případě na váš čeká rozlišení až 4K a širší podpora nabízených funkcí. Pokud byste si tedy rádi tuto netradiční službu vyzkoušeli a nechcete spoléhat pouze a výhradně na cloudové technologie, doporučujeme zamířit na oficiální stránky. Platforma je zcela zdarma a neúčtuje si za využívání aplikace žádný poplatek, tudíž k plnohodnotném zážitku nepotřebujete vážně nic kromě domácího PC, internetu a jakéhokoliv podporovaného zařízení.