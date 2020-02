Unikly oficiální snímky nových Samsungů Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem webu informovali o vcelku úsměvném přešlapu Samsungu, který na svůj eshop vyvěsil kryty k chystaným smartphonům Galaxy S20 a tím de facto prozradil s předstihem jejich design. Tím však přešlapy jihokorejského giganta nekončí. Nyní mu totiž uniklo obrovské množství mediálních materiálů, kterými bude po celém světě novinky prezentovat. Díky tomu si tak můžeme jejich design prohlédnout s několika hodinovým předstihem.

Letošní řada Galaxy S nabídne celkem tři modely – konkrétně S20, S20+ a S20 Ultra. Ty se budou mezi sebou lišit primárně velikostí a fotoaparáty, od kterých se obecně očekávají velké věci. Samsung totiž v posledních letech ukázal, že je přes fotoaparáty skutečně přeborník a jeho smartphony se pravidelně umisťovaly na předních příčkách těch nejuznávanějších fototestů v čele s DxOMARK. Ani letošek pak zřejmě nebude v tomto směru jiný. Čekají nás totiž dva modely se čtyřmi zadními objektivy a jeden model se třemi zadními objektivy, přičemž všechny telefony nabídnou na zádech kromě objektivů i přisvětlovací diody. Design fotoaparátů je velmi podobný tomu, který používá u svých smartphonů Pixel americký Google.

Stejně jako každý rok se mohou uživatelé u řady Galaxy S těšit na velmi úzké rámečky po bocích displeje, které se Samsungu podařily oproti minulému roku alespoň podle dostupných snímků opět zmenšit. Bez větší změny je naopak řešení předního fotoaparátu, který je opět umístěn do otvoru v displeji. Ten je však tentokrát zarovnán na střed horní části displeje, zatímco v loňské roce se jej Samsung snažil skrýt do rohu telefonu. Díky novému umístění tak bude telefon působit o poznání symetričtěji, což mnohé uživatele velmi potěší. Co se týče hardwarových specifikací, ty nám oficiálně oznámí Samsung už dnes večer od 20:00. Právě v tento čas totiž odstartuje jeho tradiční jarní akce Unpacked. Na té ukáží Jihokorejci kromě nových Galaxy S20 i další ohebný telefon.