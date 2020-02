Slovenská policie přichází s novou mobilní aplikací pro tajné přivolání pomoci

Digitalizace pomalu ovlivňuje všechna odvětví našeho života, nákupy počínaje a průmyslem konče. Ušetřeny nezůstaly ani úřady, a ač si budeme muset na plnohodnotnou online korespondenci se státními složkami ještě nějakou dobu počkat, policie příliš neváhá a zavádí do svého portfolia novou aplikaci. Zatím se sice jedná výhradně o případ Slovenska, ale i tak je to krok dobrým směrem a vstříc budoucnosti, která nás jistě nemine.

Konkrétně se jedná o aplikaci, jež vám umožní zavolat strážce zákona bez nutnosti volat na tísňovou linku a informovat o krizových situacích, aniž by vás nutně někdo zpozoroval. Podobná možnost se hodí zejména obětem domácího násilí, či očitým svědkům, kteří se nechtějí k potenciálně nebezpečné potyčce přimíchat. Stačí totiž následovat několik jednoduchých kroků a na policejní centrálu se vzápětí automaticky odešle SMS, jež dá strážníkům vědět o momentálně probíhající nelegální činnosti a zároveň poskytne také přesnou lokaci. Tím se ušetří nejen čas, vysvětlování a v mnoha případech zdraví dotyčného, ale také se zachová anonymita a bezpečí svědka. Jediným předpokladem je vyplnění jména a příjmení, data narození, telefonního čísla a e-mailu.

Aplikace je navíc zahalena do černého kabátku a přehledného designu, který zajistí přívětivé uživatelské rozhraní a především možnost se co nejrychleji s policií spojit. Postup je poměrně jednoduchý, stačí si vybrat z několika nabízených možností, kam spadá například právě probíhající bitka, domácí násilí, obtěžování nebo další nebezpečná situace ohrožující zdraví. Nahlásit můžete i to, zda má útočník zbraň v podobě nože či pistole a specifikovat počet účastníků. Na konci celého procesu vám dá aplikace možnost zhodnotit informace a případně doplnit vlastní. Jednotlivé kroky jsou od sebe navíc oddělené a posílají se na centrálu zvlášť. V akutní situace je možné zkrátka jen potvrdit polohu, stisknout tlačítko a odeslat žádost o vyslání hlídky bez jakéhokoliv prodlení. V případě uklidnění situace lze však celý proces odvolat, ale i tak dojde k okamžitému zhodnocení odeslané zprávy. Jedinou nevýhodou je nemožnost nahlásit jiný než život ohrožující incident, avšak vzhledem k minimalistickému pojetí aplikace a snaze reagovat zejména na urgentní případy se není čemu divit.

„Představte si, že jste účastníkem či svědkem nějakého incidentu, ale nechcete být viděni, jak se snažíte kontaktovat policii pomocí tísňové linky. Mít aktivní hlídku na každém rohu je sice nereálné, ale tento nedostatek by mohla vynahrazovat právě aplikace, díky níž budou strážníci na místo vysláni neodkladně,“ vyjádřil se Milan Lučanský, prezident Policejní sboru. Další informace poté dodal David Puchovský, který se na vývoji softwaru podílel. Uživatelům důrazně doporučuje se s aplikací nejdříve náležitě seznámit, a to pomocí tréninku nanečisto. Je zkrátka vidět, že ani podobně kýžené inovace nemusí stát miliony korun. Samotná tvorba programu totiž stála „pouhých“ 4700 eur, tedy v přepočtu zhruba 136 tisíc korun. Oficiální zpřístupnění pro telefony s iOS a Androidem proběhne během příštích několika týdnů a aplikace bude po omezenou dobu v testovací verzi, jež bude dostupná pouze na území hlavního města. Časem však dojde k rozšíření na celou oblast Slovenska a přibude spousta nových funkcí, jako je například možnost informovat policii o krizových situacích nebo databáze hledaných a nezvěstných osob spolu se seznamem kradených vozidel. Uvidíme, zda se jednou podobně přínosná aplikace dostane i k nám do České republiky.