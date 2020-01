Aplikace Záchranka: Povinná výbava každého smartphonu

Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a v případě zdravotních patálií platí toto pořekadlo dvojnásob. Být zraněný či nemocný si samozřejmě nikdo z nás nepřeje, avšak když k tomu dojde, je určitě dobré vědět, co dělat, popřípadě jak se zachránit. To však není v České republice, Rakousku a nově i Maďarsku díky aplikaci Záchranka nic těžkého.

O aplikaci Záchranka zřejmě již naprostá většina z vás slyšela. Jedná se o velmi oblíbenou mobilní aplikaci (s více než milionem uživatelů), která umožňuje nejen zjistit elementární postupy při ošetřování lehčích zranění, ale také v případě nouze i přivolat záchranáře. To se provádí přes tlačítko Alarm a následné podržení prstu na středu displeje a tlačítku 155, které nejenže zalarmuje záchranáře, ale rovnou jim zašle i vaši polohu a potažmo zdravotní data, která jste do aplikace vyplnili. S trochou nadsázky se tak dá říci, že se na vás mohou záchranáři předem připravit, což jim usnadní vaši záchranu.

Vaše zdraví na jednom místě

Do aplikace můžete vyplnit prakticky jakékoliv vaše zdravotní údaje, přičemž možné je vyplnění i krátkodobých záležitostí s nastavitelnou dobou ukončení. To se může hodit zejména u krátkodobých úrazů, popřípadě krátkodobého braní nějaké medikace. Dále Záchranka pojme kontakty na vaše blízké osoby, na které by se záchranáři v případě nutnosti obraceli a samozřejmě věci typu číslo pojištěnce či jazyk, kterým hovoříte. Tato data se dají zčásti vyplnit už při prvním spuštění aplikace, jejich doplnění je pak možné i později v sekci Můj profil.

Další nedílnou součástí aplikace je sekce První pomoc, ve které naleznete hned devět podsekcí – konkrétně bezvědomí, dušení, krvácení, závažná onemocnění, otrava, podchlazení, úraz, popáleniny a elektrický proud. Už z těchto názvů je vám tak asi jasné, že každá sekce ukrývá instrukce k první pomoci člověku, který se jednou z výše zmíněných věcí potýká. Jedná se vesměs o jednoduché a především přehledné návody, které by neměl být problém pochopit ani pod tlakem.

Ve spodním menu naleznete dále vedle První pomoci sekci Lokátor, který vám jednak zobrazí vaši přesnou polohu podle GPS, ale také vám ukáže nejbližší nemocnici, vodní záchrannou službu, zubní pohotovost, lékárny, krajské záchranné služby, stanici horské služby či defibrilátory AED. Tato místa jdou samozřejmě “rozkliknout” a nechat se na ně navigovat skrze vestavěnou navigaci v telefonu. Potěší i to, že v popisu jednotlivých míst naleznete jejich fotku, díky čemuž je lze snáze nalézt.

Poslední sekcí spodního menu jsou Informace, které obsahují zjednodušeně řečeno vše, co se jinam nevešlo. Naleznete zde například proklik na partnery projektu, na webovky, souhrn tísňových čísel, rozhraní pro sdílení aplikace, instruktážní videa, návod jak aplikaci používat či informace od horské nebo vodní záchranné služby. Přes tuto sekci jdou nastavit i varovná upozornění, která mohou v případě nouze města do aplikace zaslat. Bohužel, tato upozornění zatím podporuje jen Brno, Plzeň a Praha.

Aplikace Záchranka je bezesporu jednou z nejužitečnějších aplikací dostupných v App Store a Google Play a tudíž rozhodně není od věcí si ji do svého smartphonu stáhnout. Jasně, úrazy si onemocnění si nepřeje nikdo z nás. Pokud se však s nimi setkáme, je na ně lepší být připraven, nežli jimi být zaskočen.