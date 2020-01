Kompletní přehled: Jak nastavit tísňové a zdravotní funkce na iPhonu a Apple Watch

Jarní prázdniny jsou prakticky za rohem. Pokud plánujete dobrodružný výlet, anebo jakoukoliv jinou aktivitu, měli byste dbát především na bezpečnost. Kromě klasického uvažování vám v mnohých situacích dokáží pomoci také moderní technologie, v čele s iPhonem a Apple Watch. Pojďme se společně podívat na kompletní přehled nastavení tísňových funkcí na obou těchto zařízeních.

Zdravotní profil a Zdravotní ID

Naprostým základem, který by měl mít nastavený naprosto každý, je Zdravotní profil a Zdravotní ID. Pokud by se vám náhodou něco stalo, tak právě tato data o vás mohou lékařům či jiným lidem mnohé říci. Nastavení Zdravotního profilu a Zdravotního ID najdete v Nastavení, kde stačí rozkliknout možnost Zdraví. Zde v sekci Zdravotní informace obě kolonky najdete. Ve Zdravotním profilu si můžete nastavit vaše základní informace – tzn. jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, krevní skupinu, fototyp a zdali jste na invalidním vozíku. V sekci Zdravotní ID poté najdete podobné údaje, společně s vahou, výškou a nouzovými kontakty.

Zobrazení Zdravotního ID

Zdravotní ID si poté může kdokoliv zobrazit i na vašem uzamknutém iPhonu – stačí na uzamčené obrazovce zvolit možnost Krizová situace, kde poté v levém dolním rohu stačí klepnout na Zdravotní ID. Zdravotní ID lze zobrazit i na Apple Watch – stačí podržet boční tlačítko do té doby, dokud se na displeji neobjeví posuvníky. Zde poté stačí posunout posuvník Zdravotní ID, které se poté automaticky zobrazí.

Nouzové kontakty

V případě, kdy na vašem iPhonu aktivujete Tíseň SOS (aktivace viz níže), tak se může vybraným kontaktům automaticky zaslat zpráva s polohou a informací, že jste zavolali tísňovou linku. Pokud chcete tyto nouzové kontakty upravit, přidat či smazat, tak se na iPhonu přesuňte do sekce Nastavení, kde rozklikněte možnost Zdraví. Poté klepněte na kolonku Zdravotní ID a v pravém horním rohu na tlačítko Upravit. Pak už jen stačí sjet níže, kde si nouzové kontakty jednoduše nastavíte – stejně tak, jako další informace.

Zavolání tísňové linky

Pokud se někdy dostanete do takové situace, ve které budete muset zavolat na tísňovou linku, tak v případě iPhonu 8 a novějších stačí podržet zároveň boční tlačítko společně s jedním z tlačítek hlasitosti. U iPhonů 7 a starších stačí stisknout boční tlačítko pětkrát po sobě. V obou případech se poté na obrazovce objeví posuvník Tíseň SOS, který stačí přetáhnout. Pokud budete u iPhonu 8 a novějšího držet obě tlačítka i po zobrazení posuvníku, tak se po chvíli spustí odpočet pro zavolání tísňové linky. V případě Apple Watch můžete tísňovou linku zavolat tak, že podržíte boční tlačítko a posunete posuvník Tíseň SOS.

Volání pomocí postranního tlačítka

Pokud chcete u iPhonů 8 a novějších aktivovat funkci, pomocí které stačí pro zavolání tísňových služeb pětkrát rychle za sebou stisknout boční tlačítko, tak přejděte do Nastavení, kde rozklikněte kolonku Tíseň SOS. Zde stačí aktivovat funkci s názvem Volání pomocí postranního tlačítka.

Automaticky zavolat

Pokud v Nastavení v sekci Tíseň SOS aktivujete také funkci Automaticky zavolat, tak nebude nutné pro automatické zavolání přejet po posuvníku Tíseň SOS. Pokud tedy pomocí jedné z možností uvedených výše vyvoláte Tíseň SOS, tak se volání na tísňovou linku spustí automaticky bez dalšího zásahu.

Podržení postranního tlačítka

Na Apple Watch poté můžete taktéž aktivovat přídavnou funkci, pomocí které nemusíte pro zavolání tísňové linky přejet po posuvníku. Po aktivaci funkce Podržení postranního tlačítka bude stačit, abyste pro automatické zavolání tísňové linky po celou dobu drželi boční tlačítko na Apple Watch. Funkci Podržení postranního tlačítka aktivujete v aplikaci Watch, kde přejděte do sekce Tíseň SOS.

Detekce pádu

Součástí Apple Watch Series 4 a novějších je funkce, která dokáže detekovat pád. Bohužel je tato funkce ve výchozím nastavení deaktivována (tedy pro uživatele mladší 65 let). Pro její aktivaci přejděte do aplikace Watch, kde rozklikněte možnost Tíseň a SOS a na samotném spodku funkci Detekce pádu aktivujte. Jakmile Apple Watch detekují pád, tak vám to oznámí na displeji. Pokud do minuty nezareagujete, tak hodinky automaticky zavolají na tísňovou linku.

Srdce

Pokud vlastníte Apple Watch, neměli byste také podcenit speciální funkce, které se dokáží postarat o sledování funkčnosti vašeho srdce. Hodinky od Applu dokáží detekovat například nepravidelný rytmus, anebo příliš nízký či vysoký tep poté, co se už delší dobu nehýbete. Všechny tyto funkce můžete aktivovat a nastavit v aplikaci Watch, kde otevřete sekci Srdce. Zde aktivujte funkci Nepravidelný rytmus a níže si nastavte hodnotu rychlého a pomalého srdečního tepu, na který vás po 10 minutách nečinnosti Apple Watch upozorní.