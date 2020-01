Jak velký rozdíl je v zabezpečení iPhonu při použití číselného kódu a alfanumerického hesla

Ze všech stran slýcháme, jak důležité je mít nastavené pro své účty či zařízení silné heslo. Proč tomu tak je zřejmě není třeba příliš rozebírat. Silné heslo je totiž logicky daleko hůře zjistitelné než heslo slabé a tedy vaše účty či zařízení dokáže udržet déle zabezpečené. Tušíte však, o jaké “době zabezpečení” se v souvislosti se silnými hesly bavíme?

Starší iPhony (údajně od modelu 5 do modelu X) obsahují neopravitelnou hardwarovou chybu, která umožňuje zkušeným hackerům do nich bez znalosti kódů či čehokoliv jiného nahrát jailbreak a ten následně využít k prolomení zabezpečení. Možná se tedy ptáte, z jakého důvodu byste měli na vašem iPhonu používat silný kódový zámek, když se stejně dá stejně zabezpečení obejít? To proto, že nejspíše neexistuje možnost, skrze kterou by šlo kódový zámek úplně deaktivovat. Bezpečnostní díra, kterou jsem zmínil výše, dokáže pouze deaktivovat limit pro nesprávně zadaný kód, po jehož vyčerpání se zařízení samo smaže či uzamkne na určitou dobu. Díky tomu se mohou hackovací zařízení pustit do tzv. brute force útoku, při kterém se k prolomení hesla používají všechny možné kombinace, dokud nedojde k nalezení té správné. To znamená, že i při využití bezpečnostní mezery může nalezení správného kódu nějakou dobu trvat.

Jednoduchá matematika

Jeden kód lze pomocí brute force na iPhone zadat každý 80 milisekund, díky čemuž se celkový čas ještě prodlužuje. Čtyřmístný kódový zámek můžete vyplnit pouze číslicemi od 0-9, celkových možností je tedy 10 tisíc. V tomto případě trvá jeho prolomení v průměru 7 minut (závisí od výkonu počítače). Pokud byste použili šestimístný kód, tak je celkových možností 1 milion. Rozlousknutí takového kódu poté bude trvat v průměru 11 hodin. Pořád se tedy nejedná o bůhvíjak dlouhou dobu, rozhodně však dokáže zjišťování kódu prodloužit. Větší legrace přichází při využití alfanumerického kódu. Pokud byste využili 6 znaků dlouhý alfanumerický kód, trvalo by jeho prolomení v průměru 72 let, pokud byste využili 8 znaků dlouhý alfanumerický kód, tak se dostáváme na 288 tisíc let.

Pokud tedy chcete, aby se do vašeho iPhonu nikdo nikdy nedostal, měli byste využívat minimálně šestimístné alfanumerické heslo. Věřte mi, že 72 let rozhodně nikdo čekat nebude – o to více pravděpodobné je, že se objeví nějaká jiná možnost, jak se do iPhonu a dalších jablečných zařízení dostat. Možnosti kódů a hesel pro zabezpečení vašeho iPhonu si nastavíte v Nastavení – Touch ID/Face ID a kód – Změnit kód zámku – Volby kódu.