Newyorská policie nahradí své ikonické bločky aplikací v iPhonu

Digitalizace je zkrátka všude. V obchodech, větších i menších společnostech, v restauracích i dalších běžných podnicích. Co kdybychom vám ale řekli, že velký pokrok v tomto ohledu udělala také policie, zejména tedy ta v New Yorku? Sice se neustále tvrdí, že stát zaspal dobu a digitální transformace hraje na úřadech spíše druhotnou roli, avšak v případě newyorské policie je tomu právě naopak. Rozhodla se totiž zahodit své ikonické papírové bloky a místo toho si stáhnout speciální aplikaci z App Storu, která tento účel plní stejně, ne-li lépe.

Pokud si vybavujete americké filmy, kde se policisté proháněli v nablýskaných vozech a zapisovali si veškeré podstatné informace do svých ikonických bločků, máme pro vás smutnou zprávu. Tento více než stoletý trend se totiž chýlí ke konci, jelikož dokonce i policii již zasáhla vlna digitalizace a státní úřady se zkrátka musí přizpůsobit moderní době. Alespoň tedy tu newyorskou, která plošně 17. února nahradí své poznámky aplikací z App Storu, kterou si policisté stáhnou do služebních iPhonů. Záznamy o tísňových voláních, policejních zásazích i zatčeních budou tedy zapisovány do telefonu a následně odeslány do centrální databáze v daném okrsku. Díky tomu se data jen tak neztratí a především dojde k jakési centralizaci, která dosud nebyla možná.

Některé zápisníky a bločky si s sebou nesou také bohatou historii a vypráví svůj vlastní příběh. Spousta strážníků si dokonce své poklady schovávala i dávno poté, co odešla do důchodu a bločky v tomto případě sloužily jako takový pamětní list. Tomu je však konec a nyní zůstanou veškeré informace schované ve střežené databázi, kde lze jednotlivé záznamy vyhledat také pod zkratkami nebo daty, což ušetří spoustu času. Každý záznam do aplikace tedy bude obsahovat jak čas pořízení, tak lokaci a další podstatné detaily. K celé situaci se vyjádřil i Anthony Tasso, zástupce náčelníka newyorské policie, podle nějž půjde o ideální způsob jak bojovat proti zločincům a jak si zajistit přístup k drtivé většině informací. Uvidíme, zda bude systém úspěch. Tak či tak je škoda, že se i ikonické bločky nakonec odebraly do důchodu.