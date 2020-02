Takto by mohl Apple vylepšit multitasking v iPadOS 14

Apple se často chlubí praktičností a především až bezbřehou multifunkčností svých zařízení. V případě iPadu Pro dokonce Apple neváhal vytasit tvrzení, že se jedná o všestranné zařízení, kterým lze nahradit i notebook. Ač se technologickému gigantovi v mnoha ohledech podařilo uživatelské rozhraní, jenž hraje v produktivitě poměrně velkou roli, dotáhnout téměř k dokonalosti, některé aspekty mu přece jen chybí. Ty by se však daly vyřešit vcelku jednoduše, což ukazuje nejnovější komplex možného multitaskingového řešení iPadOS 14.

Fanoušci Applu si sice iPad pochvalují a ne nadarmo je považován za jeden z nejlepších a nejefektivnějších pracovních nástrojů, ale i tak se objevují některé nedostatky, na nichž by měla společnost ještě zapracovat. Ty se týkají zejména kontextového menu a multitaskingu, jenž v některých případech pokulhává a šel by vyřešit elegantněji. S návrhem jak tyto neduhy vyřešit jednou provždy přišel Ryan Christoffel, podle nějž jsou jednotlivé funkce a nabídky příliš komplexní a pro uživatele často nesrozumitelné a hůře dostupné. Cílem ale podle Ryana není celý systém předělat a design uživatelského rozhraní překopat, nýbrž zapracovat na lepší ovladatelnosti různorodých menu a jejich přehlednosti. Jak jistě víte, pro vyvolání nabídky jednotlivých aplikací stačí podržet ikonku a následně vyjede seznam možností, jež si můžete dle libosti zvolit. Ryan však navrhuje implementaci dalších položek, které by manipulaci s aplikacemi zjednodušily a vykonaly uživatelem požadovanou akci, jako je například otevření dvou oken najednou.

V praxi by tedy iPadOS fungoval tak, že byste si otevřeli kupříkladu prohlížeč Safari, následně byste poklepali na přehled aplikací, podrželi ikonku poznámek či dalšího pracovního nástroje a v tu chvíli by na obrazovce vyjelo menu, jenž by umožnilo otevřít nové okno napravo nebo nalevo od momentálně otevřeného prohlížeče. Místo neustálého přesouvání oken by tak stačilo jednoduše přes kontextovou nabídku otevřít dvě aplikace najednou a systém by je libovolně srovnal vedle sebe. Tímto výčet možností ale nekončí, v případě práce v několika aplikacích najednou byste mohli mezi sebou pracovní nástroje párovat a vybírat si, jaké okno se zrovna objeví. Další alternativou je otevření několika záložek, podobně jako například v prohlížeči, a jednoduše proklikávat mezi nimi. Rozhodně se však jedná o pozoruhodný, ale nanejvýš produktivní způsob multitaskingu a nezbývá než doufat, že se Apple tímto konceptem inspiruje.