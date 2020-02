Přes jailbreak bude možné na nové iPhony nainstalovat Android

Pokud náš magazín čtete pravidelně, určitě jste už postřehli, že po nalezení hardwarové chyby checkm8 v procesorech řady A vás čas od času informujeme o vývoji jailbreaku checkra1n, který můžete nainstalovat právě díky zmíněné chybě na všechna zařízení od iPhonu 5 až po iPhone X. V posledních dvou týdnech se jailbreak checkra1n dočkal mnohých vylepšení, a také rozšíření svého pole působnosti. Pojďme se tedy společně v tomto článku podívat na konkrétní informace.

V případě, že jste se již pokusili jailbreak checkra1n na vaše zařízení nainstalovat, jistě víte, že donedávna byla možnost instalace k dispozici pouze na operačním systému macOS. Tohle už je však minulostí, jelikož se jailbreak checkra1n dočkal podpory na operačním systému Linux. Určité vás však zajímá, jak to vypadá s podporou na Windows. Ta prozatím dostupná není, ale vývojáři na ní pilně pracují a na světlo světa už unikl první snímek, na kterém utilita jailbreaku checkra1n na Windowsu běží. Přesné datum, kdy dojde k uvolnění utility na Windows, prozatím bohužel není jisté.

Další informace by mohla zajímat uživatele nejnovějších vlajkových lodí Applu a také předloňských modelů XR a XS (Max). Na tato zařízení prozatím jailbreak k dispozici není, a to především kvůli tomu, že neobsahují hardwarovou chybu checkm8. To by se však mohlo již brzy změnit, jelikož „průzkumník“ operačního systému iOS, Brandon Azad, má v plánu zveřejnit ním objevenou chybu, která by umožnila nahrání jailbreaku na iPhony 11 běžící na iOS 13.3. Této chyby by poté mohl podle dostupných informací využít vývojář Pwn20wnd, který by umožnil na nejnovější iPhony nainstalovat jailbreak unc0ver. Pokud už jste tedy aktualizovali váš iPhone na iOS 13.3.1 a chcete využít jailbreak, tak se pusťte do downgradu na iOS 13.3, dokud to je ještě možné.

To však není ani zdaleka vše. Tým vývojářů, který stojí za jailbreakem checkra1n, oznámil, že se chystá první veřejné vydání nástroje PongoKit. Díky tohoto nástroje mohou vývojáři na iPhony instalovat jiný operační systém než iOS. Pokud jste tedy někdy snili o Androidu v iPhonu, tak právě PongoKit by jej mohl zprostředkovat. Prozatím je však PongoKit v rané fázi vývoje a podařilo se pomocí něj na iPhonu spustit pouze operační systém PongoOS, který je stavěný na Linuxu. Ani v tomto případě však bohužel není jisté, kdy se PongoKitu dočkáme ve veřejném vydání.