Jobsův hněv a utajování aneb příběh prvního tweetu z iPadu

Společnost je Apple je dlouhá léta proslulá důrazem, který klade na maximální utajení, obzvlášť pokud jde o připravované nebo nové výrobky, které se ještě nedostaly do prodeje. Výjimku v tomto směru netvořil ani první iPad. Apple jako jednu z oblastí jeho uplatnění vnímal kromě jiného také zpravodajství. Případné aplikace zvučných mediálních jmen jako třeba Wall Street Journal nebo The New York Times mohly mít na iPadu podle Steva Jobse velký potenciál. Proto se Apple rozhodl, že ještě před uvedením svého tabletu do prodeje zapůjčí svůj iPad vybraným vysoce postaveným zaměstnancům mediálních společností.

Alan Murray, jeden z redaktorů listu Wall Street Journal, ale neprozřetelně odeslal ze svého iPadu příspěvek na sociální síť Twitter. „Tento tweet byl napsán z iPadu. Vypadá to cool?“, napsal. Mohlo by se zdát, že lepší virální reklamu si jablečná společnost pro svůj první tablet nemohla přát. Steve Jobs byl ale jiného názoru, a porušení úzkostlivě střeženého tajemství ho pobouřilo. Podle tehdejších zpráv to byl právě Jobs, kdo Murraye donutil tweet okamžitě vymazat. Když byl Murray redaktory serveru Gawker požádán, aby se k incidentu blíže vyjádřil, odpověděl, že by o celé věci rád promluvil, ale nemůže. O něco později v e-mailu dodal:„Řekl bych, že obecná paranoia Applu ohledně zpráv je opravdu mimořádná. Ale tím neříkám nic, co už by nikdo dávno nevěděl.“

V historii prvního iPadu bychom našli ještě jeden případ, kdy veřejnost měla možnost vidět tablet ještě dříve, než se začal prodávat. Tentokrát měl ale Apple vše pod dokonalou kontrolou. První iPad se tehdy stal jednou z hvězd předávání cen Grammy. Stephen Colbert, který celou akci uváděl, četl z jablečného tabletu seznam nominovaných. V jednom z pozdějších rozhovorů se Colbert přiznal, že si o zapůjčení tabletu zažádal sám. Apple pak skutečně jednoho ze svých lidí pověřil tím, aby Colbertovi tablet donesl do zákulisí. Poté, co si iPad odbyl na pódiu svých pár minut slávy, byl bezpečně vrácen zpět do rukou zástupce Applu.