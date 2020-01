Včera to bylo rovných 10 let od představení dalšího revolučního produktu Applu – iPadu. Jablečné tablety se stále těší ohromné popularitě a je na místě tvrdit, že iPady Pro bez problému dnes dokážou nahradit i MacBook. Je ale vůbec schopný první iPad fungovat dnes? To vám ukáže video pod článkem. Byť je z listopadu 2018, věřte, že k žádné aktualizaci nedošlo. Vlastní někdo z vás tento iPad?

Fotogalerie Steve Jobs predstavuje iPad fb iPad Jobs Steve Jobs představuje iPad v roce 2010 apple-ceo-steve-jobs-holds-ipad-at-news-conference Steve_Jobs_at_Apple_iPad_Event Vstoupit do galerie