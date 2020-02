Přesná cena iPhonu 9 potvrzena dalším zdrojem

Březnové představení iPhonu SE 2 nebo chcete-li iPhonu 9 je podle naprosté většiny zdrojů prakticky jisté. Zatímco hardwarové specifikace této novinky byly již mnohokrát potvrzeny, v případě její novinky se nic podobného říci nedá. Do jejího odhadování se totiž z předních zdrojů v minulosti pustil jen analytik Ming-Chi Kuo. Jeho tvrzení však nyní potvrdil další důvěryhodný zdroj, díky čemuž se tak zdá její nasazení velmi pravděpodobné.

Kuo se nechal v minulých měsících slyšet, že základní iPhone 9 se 64 GB úložištěm bude Apple v USA prodávat za 399 dolarů bez daně. Tuto částku nyní potvrdily i zdroje analytiků společnosti Fast Company, které se v minulosti již několikrát ukázaly jako velmi přesné. S 399 dolary za základní verzi se tak dá díky tomu víceméně počítat. Co se pak týče varianty se 128 GB úložištěm, za tu by měli v USA uživatelé připlácet zhruba 50 dolarů.

Fotogalerie iphone se 2 bok iphone se 2 cerny zespoda iphone se 2 cerny zezhora iphone se 2 druhy spodni roh +9 Fotek iphone se 2 lightning iphone se 2 pravy bok iphone se 2 roh a fotak iphone se 2 roh iphone se 2 spodni roh iphone se 2 zada a fotak iphone se 2 zada zespodu iprohe se 2 cerny levy bok Vstoupit do galerie

Jelikož i první iPhone SE začínal v USA na 399 dolarech, obecně se očekává, že u tohoto telefonu Apple nasadí celosvětově stejnou cenu. Pokud se tyto předpoklady vyplní, v České republice bychom za základní model zaplatili 12 990 korun. V případě vyšší varianty se 128 GB úložištěm by se pak cena měla pohybovat kolem 15 tisíc korun. V obou případech se tedy jedná o vcelku přívětivé ceny, které by měly modelům pomoci stát se hitem. iPhone 9 se bude po designové stránce velmi podobat iPhonu 8 z roku 2017. Stejně jako on se totiž pochlubí 4,7” LCD displejem, hliníkovým rámečkem, Home Buttonem s Touch ID či skleněnými zády a tedy i podporou bezdrátového nabíjení. Hlavním rozdílem mezi “devítkou” a iPhonem 8 mají být výrazně výkonnější procesor, vyšší RAM paměť a matná záda s logem Applu ve středu.