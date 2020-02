Do dražby míří legendární Apple tenisky. Jsou zachovalé a ve skvělé velikosti

Když se řekne Apple, naprosté většině z vás se vybaví iPhony, iPady, Macy, AirPods či Apple Watch. Apple toho má však ve svém repertoáru mnohem víc, přičemž některé produkty z minulosti jsou při pohledu na jeho současnou nabídku svým způsobem k smíchu. Do této kategorie lze zařadit i tenisky, který Apple v minulosti vyráběl a které jsou v současnosti velmi vyhledávaným sběratelským kouskem. Jeden jejich pár zamíří už příští měsíc do dražby.

Přestože by se mohlo při prvním pohledu na tenisky zdát, že Apple předběhl svou dobu a tyto boty chtěl nabízet coby součást svého merche, není tomu tak. Faktem totiž je, že na začátku 90. let, kdy boty vznikly, se Applu nevedlo zrovna dvakrát dobře a tak jednoduše hledal další možná odvětví, kde by mohl prorazit. A jelikož viděl v obuvním průmyslu chvíli potenciál, ve spolupráci s Adidasem se rozhodl vytvořit Apple tenisky. Od svého plánu však nakonec upustil a tenisky, které měl v té době vyrobené, rozdal mezi své zaměstnance.

Mnoho informací o teniskách se bohužel z té doby nezachovalo a tudíž není jasné například ani to, kolik kusů bylo tehdy vyrobeno. Otazníky visí rovněž nad současným počtem těchto bot, jelikož se v aukcích příliš často neobjevují. Je tedy prakticky jasné, že březnová dražba Apple tenisek přinese jejich majiteli velmi slušné jmění. Jejich cenu bude šponovat vzhůru kromě jejich unikátnosti také to, že jsou velmi zachovalé a rovněž ve velmi dobré velikosti 9,5.

Základní cena tenisek zatím nebyla stanovena a ani odhady toho, kam by se mohla jejich cena vyšplhat, momentálně k dispozici nejsou. Obecně se však dá říci, že historické produkty spojené s Applem v posledních letech stoupají na hodnotě a i v tomto případě se proto dá očekávat, že za tenisky jejich nový majitel zaplatí tisíce, ne-li desítky tisíc dolarů.