Samsung nechtěně ukázal chystaný Galaxy S20 týden před představením

Jestli něco Samsungu již řadu let opravdu nejde, je to utajování jeho chystaných produktů. Neuplyne totiž snad ani týden, co by mu neunikly detaily o jeho chystaných smartphonech, tabletech, potažmo příslušenství. Smůla se mu v tomto ohledu nalepila na paty i včera, jelikož na svém internetovém obchodě omylem zveřejnil s téměř týdenním předstihem snímky chystaného Samsungu Galaxy S20.

Fotogalerie galaxy s20 zada galaxy s20 predek Vstoupit do galerie

Představení nových vlajkových lodí z řady Galaxy má sice Samsung naplánované až na příští úterý, to mu však nezabránilo k vyvěšení produktových fotografií jejich krytů na svůj eshop. Tyto snímky, které nový Galaxy S20 zachycovaly, sice záhy z webu stáhl, nicméně mnozí uživatelé si je stihli již vyscreenovat či stáhnout. Podoba novinky je tak už prakticky neutajitelná, jelikož materiál z eshopu Samsungu již vesele koluje po internetu.

Snímky neodhalují prakticky nic, o čem bychom nevěděli z předešlých týdnů. Prohlédnout si na nich můžeme v plné kráse konkrétně model Galaxy S20, který se kromě trojitého fotoaparátu pochlubí displeje s mimořádně úzkými bočními rámečky, přední kamerou umístěnou do nenápadného otvoru v displeji či displejem s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Úhlopříčka tohoto modelu má být 6,2”, rozlišení pak parádních 3200 x 1440 a jemnost 556 ppi. V telefonu bude tepat Exinos 990 spolu s 12 GB RAM paměti.