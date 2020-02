Aktualizujte na nejnovější macOS, Apple v něm konečně opravil starou bezpečnostní chybu

Nedávno jsme vás informovali o tom, že v poslední verzi macOS Catalina došlo k opravení chyby v Terminálu, kvůli které v něm mohl kdokoliv jednoduše získat administrátorské pravomoce. Kromě této chyby bylo v macOS 10.15.3 Catalina opravena také chyba, kvůli které nebylo možné v aplikaci Mail zasílat šifrované zprávy – respektive jste takový mail zaslat mohli, ale šifrování neproběhlo. „Šifrovaný“ mail si poté mohl pokročilý uživatel jednoduše přečíst v databázi.

Chybu šifrování v aplikaci Mail objevil IT specialista z Applu, Bob Gendler, a to již minulý rok v létě. Chybu ihned nahlásil a inženýři z Applu slíbili, že ji opraví tentýž rok, a to nejpozději na podzim. Opravení chyby na podzim jsme se však nedočkali, jelikož s ní Apple dorazil až v prvních větších updatech Cataliny. Konkrétně po vydání macOS 10.15.3 Catalina se Gendler rozhodl zjistit, zdali již došlo k opravě, jelikož se o ní neobjevily žádné zmínky v poznámkách o nové verzi, díky čemuž zjistil, že tomu tak skutečně je. To následně potvrdil také AppleCare Enterprise Support.

V poslední době se na internetu objevuje čím dál tím více zpráv o nových chybách, které byly v rámci macOS 10.15 Catalina nalezeny. Naštěstí se však většinu těchto chyb podaří opravit v rámci aktualizací a nejedná se o neopravitelné hardwarové chyby, které byly objeveny například u starších iPhonů. Pokud se chcete ujistit, že „běžíte“ na nejnovější verzi macOS 10.15.3 Catalina, tak v levém horním rohu klepněte na ikonu , a poté rozklikněte možnost Předvolby systému. Zde přejděte do sekce Aktualizace softwaru a aktualizace vyhledejte. Pokud máte nastaveny automatické aktualizace, nemusíte si s aktualizacemi lámat hlavu.