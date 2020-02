Problém pro Apple? iPhony 11 Pro údajně září do hlav uživatelů víc, než je povoleno

Jen pár dní před loňskými Vánoci jsme vás informovali o nařčení Applu z toho, že jeho starší iPhony výrazně překračuji limity záření stanovené FCC, kvůli čemuž mají teoreticky ohrožovat zdraví svých majitelů. Toto nařčeni se sice záhy podařilo Applu vyvrátit, nicméně jen o pár týdnů později se musí potýkat s dalším podobným problémem. Tentokrát se nezávislá kalifornská laboratoř RF Exposure Lab posvítila na iPhone 11 Pro.

Nařčení RF Exposure Lab je do jisté míry kontroverzní. iPhone 11 Pro totiž musel měřením záření FCC úspěšně projít zhruba před čtvrt rokem, jelikož by jej jinak nemohl Apple prodávat. Laboratoř však nyní tvrdí, že maximální zákonem povolené záření překračuje nejnovější iPhone hned dvojnásobně, kvůli čemuž by neměl být vůbec prodáván. Pravdou nicméně je, že je její měření nutné brát s pořádnou rezervou, jelikož není vůbec jasné, jak probíhalo a tedy ani to, zda bylo provedeno přesně tak, jak mělo.

Po podobných nařčení následovaly v minulosti zpravidla soudní tahanice a dodatečné přeměřování záření agenturou FCC. Stejný postup se dá očekávat i v tomto případě, jelikož FCC podobná nařčení na lehkou váhu nebere. Pravdou nicméně je, že i kdyby se nařčení RF Exposure Lab potvrdilo (což je velmi nepravděpodobné), uživatelé by se stejně o své zdraví obávat nemuseli. Limity jsou totiž nastaveny tak, aby i jejich několikanásobné překročení nepředstavovalo pro uživatele zdravotní hrozbu.