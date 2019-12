Můžete zůstat klidní. iPhony 7 a 8 vám do hlavy nezáří víc, než je dovolené

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o poměrně závažném obvinění Applu a Samsungu z toho, že jejich některé smartphony překračují zákony stanovené maximální úrovně záření, kvůli čemuž by mohly být potenciálně zdraví škodlivé. Toto nařčení prověřovala v uplynulých týdnech americká vládní agentura FCC, která má na starost mimo jiné právě udělování certifikací nezávadnosti elektronice, a nyní přišla s výsledky. Ty majitele iPhonů a telefonů Galaxy od Samsungu potěší.

Podle měření FCC nevykazují iPhony 7 a 8, kterých se měl problém týkat, a ani některé modely Galaxy od Samsungu v žádném případě vyšší záření, než je zákony povolené. Měření, která hodnotu záření zpochybňovala tak byla zřejmě provedena špatným způsobem, což je ostatně vzhledem k závažnosti celé situace i jediné přijatelné vysvětlení. Na to ostatně poukazoval i samotný Apple prakticky od chvíle, kdy byl z podobného problému nařčen. Dle jeho slov mělo na výsledky vliv především špatné nastavení při testování, které celkové výsledky velmi ovlivnilo. A přesně to se podle všeho nyní ukázalo díky dalším testům FCC.

Pokud jste tedy měli obavy z toho, že by váš iPhone 7 či 8, potažmo některý ze smartphonů od Samsungu z řady Galaxy (tedy de facto každý novější) překračoval limity záření, čímž by potenciálně poškozoval zdraví, můžete si oddychnout. Veškerá tato nařčení jsou totiž nyní smetena ze stolu, jak se ostatně ve světě i očekávalo. Přeci jen, takoví giganti jako Apple či Samsung si podobné přešlapy u svých telefonů rozhodně dovolit nemohou, jelikož by je mohly při nejčernějším scénáři téměř zničit.