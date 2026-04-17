Epic rozdává zdarma na mobily tuto herní pecku, která vás zabaví na dlouhé hodiny!

Pokud patříte mezi milovníky jednoduchých, ale nápaditých a zábavných mobilních her, následující řádky vás dost možná nadchnou. Epic Games Store se totiž snaží co nejvíce zpropagovat svůj mobilní obchod s hrami, v rámci čehož rozdává čas od času tituly, které dokáží člověka zabavit, pobavit a celkově nadchnout. Přesně do této kategorie spadá i nynější nadálka v podobě kreslené legrácky Dumb Ways to Draw.
Jestli máte rádi jednoduché hry, které si na nic nehrají, ale přesto vás dokážou spolehlivě zabavit třeba i na pár minut mezi schůzkami, Dumb Ways to Draw stojí za pozornost. Na první pohled jde o nenáročnou kreslící hříčku, ve které máte za úkol zachraňovat roztomilé postavičky pomocí čar, ale nenechte se tím zmást. Jakmile se do ní ponoříte, zjistíte, že vás dokáže potrápit víc, než byste čekali, a to hlavně díky fyzice, která si občas dělá tak trochu, co chce. Právě to je ale paradoxně její největší kouzlo, protože každé selhání působí spíš zábavně než frustrujícím dojmem. Hra si zachovává typický humor celé série Dumb Ways, takže o bizarní situace a lehce morbidní vtípky rozhodně není nouze.
Oceňuji i to, že levely jsou krátké a svižné, takže si je můžete dát klidně jen tak při čekání na autobus. Postupně se navíc přidávají nové mechaniky, které nutí přemýšlet trochu jinak a nedovolí vám sklouznout k bezmyšlenkovitému kreslení. Grafika je jednoduchá, barevná a přesně zapadá do stylu, který fanoušci série dobře znají. Ovládání je intuitivní, takže se do hry dostanete prakticky okamžitě bez zdlouhavého vysvětlování. Nečekejte ale žádnou hlubokou příběhovou linku, tady jde čistě o rychlou a nenáročnou zábavu. A přesně v tomhle ohledu funguje hra překvapivě dobře, protože vás dokáže chytit i ve chvíli, kdy máte jen pár minut času.
Pokud vás hry zaujala, získat ji můžete velmi jednoduše. Stačí, když si do svého iPhonu či Androidu stáhnete Epic Games Store a z něj si následně titul nainstalujete. Z hlediska bezpečnosti není vzhledem k provozovateli obchodu důvod k obavám. A vzhledem k tomu, že má Epic Games do budoucna v plánu rozdat další spousty her, jste-li vášnivými hráči, nejspíš se bez jeho instalace ve výsledku dříve či později neobejdete.