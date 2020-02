Podívejte se na jeden z prvních konceptů chystaného watchOS 7

Je to již pár měsíců, co na Apple pochlubil novým modelem Apple Watch Series 5 a watchOS 6. Obě novinky byly dlouho očekávané a fanoušci byli jako na trní, s čím se společnost vytasí tentokrát. Bohužel jsme se však žádných přelomových funkcí nedočkali, a byť nová verze systému rozhodně není zklamáním, laťku příliš vysoko také nenastavila. Naštěstí to ale podle nového konceptu vypadá, že pravá bomba přijde až s watchOS 7. Podle Matta Birchlera se totiž můžeme těšit na plejádu nových vylepšení a dotažení stávajících funkcí k dokonalosti.

To, že Apple již dávno pracuje na watchOS 7 je snad samozřejmostí. Společnost se však výsledky příliš nechlubí a na oficiální oznámení si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Čekání si můžeme zkrátit maximálně různými koncepty, přičemž o jeden zajímavý a především rozsáhlý se před pár dny se světem podělil technologický nadšenec Matt Birchler. V podstatě se jedná o pouhý seznam vizuálně zpracovaných přání a nápadů, ale i tak Matt přišel s něčím, čeho bychom se mohli jednou potenciálně dočkat. Nejvíce pozornosti by se podle konceptu mohla dočkat kategorie fitness a zdravého životního stylu, zejména tedy sledování trvání a kvality spánku, po němž volají fanoušci již dlouhou dobu. Tedy ne, že by na Apple Watch neexistovaly patřičné aplikace, ale oficiální podpora ze strany jablečné společnosti by celou iniciativu přece jen pozvedla na vyšší úroveň.

Stejně žádanou funkcí je také možnost ručně upravit kruhy v sekci Activity, jenž sledují míru pohybu, chůze a dalších fyzických aktivit. Podle Matta by v této kategorii mělo být místo také pro meditaci nebo spánek, jelikož prospívají našemu zdraví stejně jako pohyb. K tomu se váže také samotné cvičení, které sice hodinky aktivně zaznamenávají, ale po přerušení tréninku se často stává, že odpočet běží dál a uživatel si nevšimne upozornění. To často vyústí v poměrně nepříjemnou situaci, kdy má dotyčný o svém postupu zkreslené informace a nemá se podle čeho řídit. Matt zmiňuje, že v tomto případě by se hodilo zakomponovat sledování pohybu také na uvítací obrazovky telefonu. Uživateli by jen stačilo vytáhnout iPhone, nastavit si parametry podobně jako u hudby a pustit se do tréninku. Apple Watch by veškeré informace poté obdržely od spárovaného telefonu. Mezi jedny z posledních navržených funkcí patří možnost přistupovat k datům z iCloudu a exportovat je do tabulky, nebo dát si den odpočinku. To sice hodinky podporují, ale pouze ve stanovený den. V případě nemoci se tak snadno může stát, že vám systém nahlásí nesplnění cíle.

Dalším originálním nápadem je takzvaný „víkendový mód“, který by dočasně osekal funkce jablečných hodinek a ponechal jen základní nástroje, jako je sledování času nebo přijímání notifikací a upozornění. Režim by sloužil především v případě, kdybyste chtěli na několik dní zmizet do přírody a ušetřit pokud možno co nejvíce baterky. Tak či tak přišel Matt s nanejvýš zajímavým konceptem, kam si našlo cestu také vylepšení Alway-On funkce, rychlejší interakce, efektivnější bezdrátové připojení a synchronizace s ostatními zařízeními. Uvidíme, zda se Apple inspiruje, nebo přijde s vlastními nápady.