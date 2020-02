Jak využít Apple Watch jako tahák do školy

Zatímco ještě před pár lety byly ve školách k podvádění využívány maximálně tak papírové taháky či zápisky tužkou na lavici, v dnešní době mají žáci a studenti k vytváření taháků zcela jiné pomůcky, a to například Apple Watch. Podvádět se sice nemá (a my k tomu ani nikoho rozhodně nenavádíme), avšak v krizových chvílích se holt nedá občas dělat nic jiného, než se právě k podvodu uchýlit. Pojďme se tedy podívat na to, jaké možnosti podvádění Apple Watch nabízí.

Watch Notes

Nejjednodušší možností, jak si do Apple Watch můžete nahrát taháky, je pomocí klasické poznámkové aplikace. Jak jistě víte, tak nativní aplikace Poznámky z iOS k dispozici v rámci watchOS není. Pro zobrazení poznámek ve watchOS musíme tedy využít aplikace třetí strany. Aplikací na zapsání poznámek do Apple Watch je k dispozici hned několik, osobně se mi však osvědčila aplikace Watch Notes, která je k dispozici na App Storu naprosto zdarma. Po její instalaci si jednoduše v iPhonu vytvoříte jednotlivé poznámky s názvem a obsahem, které se zároveň objeví i v aplikaci na Apple Watch. Velikost písma na Apple Watch je dostatečná a pokud nemáte problémy se zrakem, tak text přečtete bez problémů. Pokud máte delší poznámku, můžete se v ní jednoduše posouvat nahoru a dolů pomocí digitální korunky.

Wikipedia pro Apple Watch

Pokud vám klasický tahák v podobě poznámek nestačí a byli byste nejradši, kdybyste měli na zápěstí k dispozici celou Wikipedii, tak i v tomto případě nemusíte mít obavy. Na Apple Watch je k dispozici aplikace MiniWiki, která vám dokáže Wikipedii na vaše zápěstí zprostředkovat. V případě MiniWiki si však musíte všechny stránky, ke kterým chcete mít přístup, nachystat před samotným testem. Vyhledávání je totiž možné pouze pomocí hlasu a na iPhonu není rozhraní aplikace k dispozici. Při přípravách si tedy jednoduše stačí najít stránku z Wikipedie, kterou si poté stačí založit anebo stáhnout. Nutno podotknout, že možnosti pro založení a stažení pro offline použití jsou k dispozici pouze v Pro verzi aplikace, za kterou zaplatíte nejméně 49 korun.

Fotografie v Apple Watch

V jablečných hodinkách si můžete v rámci aplikace Fotky nechat zobrazit veškeré fotografie, které se nachází na iPhonu. Pokud tedy nemůžete využít poznámky a ani aplikaci MiniWiki, mohly by vám pomoci právě fotografie, například pro zobrazení různých náčrtků, grafů, anebo vzorců. Fotografie se do Apple Watch nahrávají automaticky, můžete si pouze zvolit, kolik se jich v Apple Watch bude nacházet. Tuto předvolbu nastavíte v aplikaci Watch na iPhonu, kde stačí v sekci Moje hodinky rozkliknout kolonku Fotky. Zde si můžete vybrat alba, která se budou synchronizovat, a limit fotografií.

Vytvoření ciferníku z fotky

Pokud si potřebujete připravit krátký tahák, ve kterém se bude nacházet jen pár informací, tak by se vám mohla hodit možnost vytvoření ciferníku z fotky. Obrázek si můžete ve čtvercovém tvaru vytvořit například na Macu anebo na iPhonu (doporučuji aplikaci Phonto). V případě, že jste obrázek připravovali na Macu, tak jej stačí přetáhnout na iPhone. Poté otevřete aplikaci Watch, kde v dolním menu klepněte na možnost Galerie ciferníků. Poté sjeďte níže k sekci ciferníků Fotografie a klepněte na něj. Pak už jen stačí, abyste v sekci Obsah zaškrtli možnost Fotky, a poté vybrali fotografii s tahákem. Pak už jen klepněte na tlačítko Přidat a ciferník se objeví na Apple Watch. Doporučuji do Apple Watch přidat ještě další ciferník, abyste jej mohli v případě podezření využít a přepnout se na něj.