Příběh muže, který zachránil Apple před krachem

Devadesátá léta minulého století byla pro společnost Apple hodně náročná. Zatímco v jednu chvíli firma balancovala na pokraji téměř jistého bankrotu, na prahu nového tisíciletí už opět mířila do černých čísel a s velkou slávou se opět chystala ovládnout trh. Tento rychlý a velkolepý úspěch je obvykle připisován návratu Steva Jobse do firmy. Jeho přínos Apple je zcela nepopiratelný, kromě Jobse se ale v té době vrátil k Applu ještě jeden ze zaměstnanců, který měl na následném úspěchu firmy také nemalý podíl.

Byl jím Guy Kawasaki – „evangelista“ Applu, který se rozhodl, že bude o záchranu jablečné společnosti usilovat biblickou cestou – tedy šířením dobrých zpráv. Návratu Steva Jobse (ke kterému došlo v roce 1997) předcházel návrat Guye Kawasakiho. Kawasaki v Applu působil již v osmdesátých letech, před začátkem devadesátých let ale firmu opustil. Nastoupil do společnosti ACIUS, počátkem devadesátých let kromě jiného také psal sloupky pro magazíny Forbes nebo MacUser.

Založil také vlastní společnost s názvem Fog City Software – firmu, která mimo jiné stála za vznikem e-mailového klienta Emailer. V roce 1995 se Kawasaki vrátil do Applu, kde měl za úkol přesvědčit stávající uživatele Macintoshů, aby byli i nadále věrni produktům od společnosti Apple. Zatímco tisk, analytici i nejrůznější odborníci věštili Applu brzký zánik, Kawasaki nelenil a v červenci roku 1996 sestavil „EvangeList“ – jednoduchý mailing list, čítající doslova desítky tisíc adres. V dnešní době toto číslo nezní nijak nerealizovatelně, v polovině devadesátých let minulého století bylo ale sestavení tak obsáhlého a „funkčního“ seznamu úctyhodným výkonem. Adresáty pak Kawasaki obesílal pozitivními zprávami, souvisejícími s Apple výrobky. O tom, že Kawasaki rozhodně nerozesílal žádný spam, svědčí i to, že se EvangeList postupně rozrostl až na více než 40 tisíc odběratelů, a to v době, kdy internetové připojení rozhodně nebylo mainstreamovou záležitostí. Dalo by se tedy říci, že Guy Kawasaki svou tehdejší aktivitou položil solidní základy pro pozdější velkolepý návrat společnosti Apple zpět na výsluní.

Rozesílání jablečného mailingu bylo definitivně ukončeno na jaře roku 1999. V poslední zprávě Kawasaki uvedl, že vzhledem k obratu, jaký firma Apple zaznamenala, již rozesílání e-mailů postrádá smysl. Původním posláním EvangeListu bylo podle Kawasakiho vytvoření protipólu negativních zpráv o Applu a Macintoshi, které se v polovině devadesátých let hojně šířily. E-maily sloužily jako informační kanál o platformě Mac, jejich součástí byly také různé rady, tipy, ale také nabídky práce nebo oznámení o nových produktech.

