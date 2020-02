Jak levně opravit poškrábané tělo iPhonu X, XS či 11 Pro

Od uvedení iPhonu X uběhlo již téměř dva a půl roku. Tento model nabídl po dlouhé době šasi z nerezové oceli, díky čemuž se jednak zvýšila jeho odolnost, a jednak iPhone X získal luxusní lesklý design rámečku. Bohužel se po nějaké době ukázalo, že s odolností to zřejmě až tak růžové nebude – tedy minimálně v případě škrábanců, které se mnohým uživatelům tvořily i při běžném používání. Pokud jste tedy váš iPhone X celou dobu nosili bez obalu, určitě už si na jeho těle všímáte škrábanců a lesk šasi taktéž není to, co býval. Pokud však vlastníte bílou variantu iPhonu X, máme pro vás dobrou zprávu. Poškrábané šasi lze vcelku jednoduše opravit a vrátit mu nádherný lesk.

Vše, co k tomu potřebujete, je jemná brusná pasta (ideálně co nejjemnější) a hadřík z mikrovlákna. Co se týče brusné pasty, lze využít jakékoliv pasty na leštění kovů. Takovou pastu seženete za pouhých sto korun a ještě k tomu ji samozřejmě nevypotřebujete celou. Jakmile budete brusnou pastu na kovy vlastnit, stačí vzít hadřík z mikrovlákna, který v pastě namočte, a poté začnete šasi iPhonu X leštit. Po zhruba minutě a půl leštění by se měla na hadříku objevit tmavá barva, což je znamení toho, že leštění probíhá dobře. Rozhodně se nebojte při leštění výrazně přitlačit, jelikož tímto způsobem „obrušujete“ vrchní vrstvu nerezové oceli, aby se mohla na povrch dostat spodnější nepoškrábaná vrstva. Po několika minutách leštění stačí, abyste šasi iPhonu X otřeli čistou utěrkou a ihned si můžete všimnout perfektního výsledku.

Možná se ptáte, z jakého důvodu lze tento proces využít jen na bílé variantě iPhonu X. Šasi bílé varianty totiž není nikterak nabarveno, tudíž se leštěním a broušením nestane, že byste odstranili vrstvu barvy. Černá varianta iPhonu X již však nabarvená je, a to velmi tenkou vrstvou barvy. Při leštění by tedy mohlo dojít k odstranění kusů této barvy a ve výsledku by váš černý iPhone X vypadal ještě hůře, než předtím. Při leštění se zároveň nemusíte obávat poškození zadního skla, anebo oleofobní vrstvy. O tomto zajímavém postupu se na svém YouTube kanále podělil Snazzy Labs a jelikož jsem měl možnost vidět jeho využití na vlastní oči, mohu jej doporučit. Na celkový postup leštění se můžete podívat ve videu níže. Postup lze samozřejmě využít i na iPhony XS a 11 Pro.