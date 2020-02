iPhone SE 2 se ukazuje na dalším parádním konceptu

IPhone SE vyšel na jaře roku 2016. Spousta lidí jej i nyní díky stálé podpoře vlastní a nedá na něj dopustit. Hlavním tahákem tohoto modelu byla hlavně nízká cena a kompaktní rozměry. O jeho nástupci se toho už za poslední roky napsalo nepřeberné množství článků a spekulací, že kdekdo nad nějakou novou informací ohledně SE 2 jen mávne rukou. Nyní ale skutečně vypadá, že se dočkáme. Ne tedy iPhonu SE 2, ale iPhonu 9, jak se má iPhone SE 2 nakonec jmenovat.

Spekulace se totiž šíří ze všech stran a dle nejnovějších zpráv Apple již dokonce spustil zkušební výrobu. Celkem by mělo být vyrobeno třicet milionů kusů, které by se měly tento rok prodat. S příchodem nového kompaktního iPhonu skutečně počítá i většina designérů. V povedeném konceptu, který můžete vidět na boku tohoto odstavce, je ukázno vše, co doposud o desigové stránce nového iPhonu víme. Můžeme tedy pozorovat osvědčený design iPhonu 8 včetně vyobrazení tohoto modelu v nejznámějších barvách. Třešinkou na dortu je i barva Jet Black, kterou jsme mohli vidět před lety u iPhonu 7.

O iPhonu 9 se toho ví už poměrně dost. Měl by být představen v druhé polovině března a cena by měla začínat na 399 dolarech. V zařízení by měl tepat čip Apple A13, který je dost dobře znám již z loňských iPhonů 11 a 11 Pro. Nejvýkonnějšímu mobilnímu čipu světa by pak měly sekundovat 3 GB operační paměti. LCD displej by měl mít stejně jako u iPhonů 8 úhlopříčku 4,7″. Pokud se veškeré tyto spekulace naplní, uvažovali byste nad tímto modelem?