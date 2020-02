Apple spustil zkušební výrobu iPhonu SE 2

Chystaný levný iPhone, který by měl Apple představit v průběhu března, již je ve výrobě. Tvrdí to alespoň zdroje portálu MyDrivers, dle kterých čínští dodavatelé zahájili v uplynulých dnech její zkušební verzi. Pokud vše půjde bez problému, přejdou do pár týdnů na standardní hromadnou výrobu, ve které budou pokračovat i po představení modelu de facto do jeho zaříznutí za pár let.

Podle zdrojů z dodavatelského řetězce je zatím Apple se svými partnery domluven na výrobě třiceti milionů kusů iPhonů SE 2 nebo chcete-li iPhonů 9, které by rád rozprodal do konce letošního roku. Celkový objem dodávek iPhonů v roce 2020 by se pak měl pohybovat kolem úctyhodných 200 milionů kusů, ve kterých by měly hrát hlavní roli právě modely představené v průběhu letoška.

Fotogalerie iphone se 2 bok iphone se 2 cerny zespoda iphone se 2 cerny zezhora iphone se 2 druhy spodni roh +9 Fotek iphone se 2 lightning iphone se 2 pravy bok iphone se 2 roh a fotak iphone se 2 roh iphone se 2 spodni roh iphone se 2 zada a fotak iphone se 2 zada zespodu iprohe se 2 cerny levy bok Vstoupit do galerie

Oficiálního potvrzení spuštění zkušební výroby ze strany Applu se sice zcela určitě nedočkáme, nicméně dnešní informace korespondují s tvrzením velmi přesného analytika Ming-Chi Kua, který před pár týdny s přesně takovým časovým harmonogramem výroby novinky přišel také. Dá se tedy předpokládat, že se zprávy zakládají na pravdě a novinky začínají pomalu vznikat. Díky tomu bychom se tak mohli teoreticky v následujících dnech dočkat i prvních reálných fotografií, které design novinky odhalí. Ty totiž z výrobních fabrik unikají takřka pravidelně.

Jak již bylo zmíněno výše, nový levný iPhone by si měl svoji premiéru odbýt v průběhu března – pravděpodobně pak v jeho druhé polovině. Právě v té totiž Apple zpravidla pořádá své jarní Keynote určené pro představení softwarových i hardwarových novinek. Tato událost se tak zdá pro odhalení nového iPhonu jako naprosto ideální. Na potvrzení si nicméně budeme muset ještě pár týdnů počkat.