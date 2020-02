4 základní tipy na šetření času, zraku a duševního zdraví při používání smartphonu

V dnešní době jsme čím dál více obklopeni obrazovky a displeji. Už dávno nejde jen o televizi – počítače máme doma, ve škole i v práci, lákají nás displeje tabletů, smartphonů, a dokonce i chytrých hodinek. Většina z nás ale už velmi dobře ví, že každodenní interakce s displejem nemusí mít pozitivní dopady. Za určitých okolností může způsobovat jisté formy závislostí, zhoršené spaní, problémy se zrakem, nebo vést k nezdravým životním návykům. V dnešním článku si představíme souhrn tipů, s jejichž pomocí své obrazovky snadno zkrotíme.

Noční režim

Večernímu nebo nočnímu sledování obrazovky se čas od času nevyhne nikdo z nás – někdo se do noci učí, někdo pracuje, někdo zase relaxuje u seriálů nebo komunikuje s přáteli. Jas i zbarvení obrazovky byste ale v nočních hodinách měli přizpůsobit jak okolnímu světlu, tak i faktu, že se jistě zanedlouho chystáte jít spát. Jasně a bíle zářící obrazovka neškodí jen vašemu zraku, ale může mít vliv také na váš spánek – v některých případech může způsobit i bolest hlavy. Některé produkty od Applu jsou pro tyto případy vybaveny režimem Night Shift, u Macu si jas displeje můžete do velké míry přizpůsobit také díky oblíbené aplikaci f.lux. Velké oblibě se těší také speciální brýle určené těm, kteří dlouho pracují na počítači.

Hlídejte si čas u obrazovky

Chytrá zařízení nabízí řadu užitečných aplikací a funkcí, často ale také představují překážku, která nás dělí od úspěšně dokončené práce, studia, nebo od včasného odchodu do postele. Zkontrolovat Instagram, Reddit, Twitter … někdy si sami poručit neumíme a proto je lepší povolat na pomoc „vyšší moc“ v podobě nejrůznějších aplikací a pomůcek. Apple u svých zařízení nabízí vlastní nástroj pro sledování, kontrolu a správu času, který strávíte u displeje. Pokud vám ale nativní Čas u obrazovky z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete využít některou z aplikací třetích stran – velmi populární je například Moment. Motivaci k nepřetržitému soustředění na práci či učení po vámi zvolenou dobu zase podpoří aplikace Forest.

Nastavte časomíru

Připadá vám Čas u obrazovky příliš složitý, nechcete se učit používat novou aplikaci, ale přesto byste rádi omezili čas, který trávíte třeba na sociálních sítích? Pokud máte do jisté míry silnou vůli a umíte si poručit, můžete si nastavit pomocníka v podobě časomíry. Pokud si určíte deset minut, které chcete strávit brouzdáním po sítích, nastavte si zároveň příslušnou časomíru na svém iPhonu, případně o odpočet požádejte Siri. Zda brouzdání opravdu ukončíte ve chvíli, kdy se časomíra ozve, je ale jen a jen na vás.

V odstínech šedi

Následující rada může znít hodně zvláštně a rozhodně není pro každého. Čím nás lákají všechny ty hry, sociální sítě a další „pasti“ především? Jistý vliv na jejich návykovost mají barvy, kterými se tyto „hračky“ doslova hemží – pozorovat to můžeme například u Instagramu, od kterého je často těžké se odtrhnout zkrátka proto, že na hezké obrázky se příjemně dívá. Co by se stalo, kdyby z vašich oblíbených her a sociálních sítí náhle zničehonic zmizely barvy? Obsah by se k vám dostal, byl by ale podstatně méně atraktivní. Zkuste na měsíc (samozřejmě pokud vám v tom nebrání pracovní nebo studijní záměry) přepnout svůj iPhone do odstínů šedi. Výzvu můžete zahájit v Nastavení -> Zpřístupnění -> Displej a velikost textu -> Filtry barev -> Stupně šedi.