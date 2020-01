7 iOS aplikací pro zvýšení vaší produktivity

Každý, kdo si někdy dal novoroční předsevzetí, ví, že učinit samotné předsevzetí není nic těžkého. O něco horší to ale je s jeho dodržením. Pokud se vám vaše předsevzetí stále nedaří plnit ani s pomocí aplikací, které jsme vám představili počátkem tohoto roku, nezoufejte. Máme pro vás druhou várku aplikací, které vám pomohou nejen s novoroční i předsevzetími, ale prakticky s jakýmkoliv cílem či plánem. Jednotlivé aplikace stáhnete kliknutím na jejich název.

Ať už jste si stanovili jakýkoliv úkol, buďte si jisti, že se aplikace Beeminder od společnosti APB spolehlivě postará o to, abyste ho do detailu splnili. Beeminder je k dispozici nejenom jako aplikace pro iOS zařízení, ale také jako webový nástroj, a doslova vás donutí splnit všechny cíle, které jste si stanovili. Ze všeho nejdříve si svůj cíl musíte zapsat do aplikace, která se poté postará o to, aby sledovala, kolik jste toho splnili. Aplikace Beeminder je navíc skvělá v tom, že vám umožní importovat data z a do řady dalších aplikací i webových stránek, ať už jde o fitness aplikace, nebo třeba Duolingo. Nabízí také propojení s nativním Zdravím na vašem iPhonu. Beeminder se vás „na trati“ snaží udržet tím, že pokud v některém ze svých cílů neuspějete, musíte do jeho opětovného splnění investovat vlastní skutečné peníze. Pokud neuspějete ani podruhé, Beeminder si je nechá. A to už je vcelku silná motivace, že?

Todoist je u řady uživatelů opravdu velmi oblíbenou aplikací, a není se čemu divit. V hezky vypadajícím a přehledném uživatelském rozhraní nabízí užitečný nástroj ke správě, zadávání a plnění úkolů. Todoist je multiplatformní aplikace, takže ji nemusíte využívat zdaleka jen na svém iPhonu, ale také třeba na iPadu, Macu, nebo jakékoliv jiné platformě. Seznamy úkolů si v Todoist můžete rozdělit hned do několika různých sekcí a vytvořit si pro ně rozdílné připomínky, ať už se týkají školních či pracovních povinností, domácích prací, jednorázových úkolů nebo třeba různých důležitých schůzek.

Gamifikace je oblíbenou součástí řady aplikací. Jedná se o techniku, která za pomoci herních a soutěžních prvků udržuje uživatele u dané aplikace. Habitica je vlastně jakousi hrou, v níž jste ústřední postavou vy sami. Při prvním spuštění aplikace do ní zadáte všechny své každodenní úkoly a cíle, kterých chcete dosáhnout, zvolíte podobu své postavičky, a můžete se směle pustit do plnění. S každým splněným úkolem získáváte bonusy v podobě doplňků do hry, jako jsou zvířata, zbroj, vybavení nebo dovednosti. Habitica funguje také coby webová stránka.

Strides je další z řady užitečných aplikací, které vám pomohou s plněním dlouhodobých cílů i jednorázových úkolů. Podobně jako výše zmíněná Todoist se vyznačuje povedeným a přehledným uživatelským rozhraním, ve kterém můžete sledovat plnění svých cílů nejrůznějšího typu, od cvičení přes pravidelný úklid až třeba po pracovní úkoly. Strides toho ale umí mnohem více, než jen odškrtnout splněný úkol. Poskytne vám také přehledné tabulky a grafy, na kterých si můžete zkontrolovat, jak moc se vám plnění cílů daří a jak daleko a rychle postupujete. Strides nabízí zobrazení úkolů v kalendáři a notifikace na uzamčené obrazovce vašeho iPhonu.

Sledování cílů a úkolů jako takových je zajisté důležité, u některých položek je ale také zapotřebí změřit, kolik času jste jejich plněním strávili. Toggle je aplikace nejen pro ty, kteří třeba pracují z domova a potřebují vykazovat odpracované hodiny, ale také pro studenty a řadu dalších uživatelů. Aplikace Toggle vám umožní sledovat čas, strávený nejrůznějšími aktivitami, a výsledky zobrazí v přehledných shrnujících grafech. Podobně jako Todoist je i Toggl multiplatformní aplikací se širokými možnostmi synchronizace a sdílení. Toggl si rozumí se Siri nebo třeba Kalendářem ve vašem iPhonu a skvěle funguje i v offline režimu.

Clockify je skvělá aplikace pro všechny, kteří často mívají doslova plné ruce práce a potřebují sledovat, kolik času stráví nejen svou prací, ale pomůže také se správou pracovního času ostatních – ať už jde o kolegy v týmu, nebo podřízené. Od předchozí zmíněné aplikace Toggle se Clockify liší v tom, že umožňuje sledovat čas práce ostatních lidí. Její použití je velice snadné a pohodlné, a nezabere vám žádný čas ani práci navíc. Aplikace Clockify je zcela zdarma, a k dispozic ji mají také majitelé Maců.

Při práci nebo studiu nás může vyrušit řada věcí. Patří mezi ně také nejrůznější sociální sítě a zábavné weby, a co si budeme povídat, často se necháme vyrušit velice rádi. Na Macu si můžete řadu stránek zablokovat, u iPhonu je to ale těžší. Pokud chcete získat podrobnější přehled o tom, jaké aplikace na svém iPhonu nejčastěji využíváte a jak dlouhou dobu na nich trávíte, pomůže vám aplikace Moment. Ta ale není pouhým nástrojem ke sledování míry používání vybraných aplikací – pomůže vám také s redukcí času, který s těmito aplikacemi trávíte, nabízí sledování pro celou rodinu a pomůže vám se splněním vašich cílů.