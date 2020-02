Budoucí Apple Pencil se zřejmě dočká haptické odezvy

Apple v registraci nových patentů nepolevuje, ba právě naopak. Zdá se totiž, že se začátkem nového roku, potažmo dekády ještě zintenzivnil. Zatímco většina dosavadních přírůstků se týkala zejména iPhonu, iPadu a MacBooku, nyní si Apple posvítil také na jeho chytré pero, které se stalo neodmyslitelnou součástí mnoha majitelů iPadů. Technologický gigant se tentokrát zaměřuje především na haptický systém, jenž by zprostředkovával informace uživateli, aniž by narušil stabilitu samotného pera.

Pokud využíváte Apple Pencil nebo jakýkoliv jiný stylus, jistě vám neuniklo, že na rozdíl od telefonů, herních ovladačů nebo jiných přenosných zařízení nepředává informace pomocí vibrací. To dává vzhledem k jeho účelu poměrně smysl, jelikož většina umělců a kreslířů spoléhá především na preciznost, která by byla v případě nečekaného pohybu pera narušena. Navíc by samotný motůrek negativně ovlivnil jak velikost, tak i váhu pera, z čehož by pramenilo zhoršené využívání. Naštěstí jablečná společnost přichází s potenciálním řešením, v němž hraje roli využití alternativního haptického systému, jenž by mohl uživatele upozorňovat na zásadní změny, ale zároveň by nijak nenarušil integritu. Místo motoru třesoucího s celým stylusem by byla využita technologie, která by zprostředkovala jemné chvění v místě, kde má uživatel konečky prstů. Vyvinutá síla by byla navíc rozprostřena do všech směrů, díky čemuž by se pero samovolně nijak nehýbalo.

Možností jak haptické odezvy dosáhnout je v patentu popsaných několik. První varianta hovoří o využití úzkých štěrbin, vyplněných speciálním materiálem napojeným na otáčející se motůrek, jenž by byl schován uvnitř stylusu a v místě dotyku by uživateli předával nejrůznější podněty. V případě alternativy by byly štěrbiny nahrazeny malými výstupky, na něž by uživatel položil konečky prstů a mohl by přijímat jednotlivé informace nejen audiovizuálně, ale také hapticky. Mezi zmíněným materiálem a zbytkem pera by se však pochopitelně nacházela plocha pro pohodlný úchop, s čímž se počítá u obou možností. Ač by se dalo argumentovat tím, že se při tvorbě umělci stejně dívají na displej iPadu, fyzická odezva by usnadnila orientaci a případně by mohla symbolizovat také zapnutí, či vypnutí určité funkce. Kdy a zda vůbec se podobné technologie dočkáme je ve hvězdách, ale Apple na haptické interakci pilně pracuje, a to dokonce i pro VR a AR systémy, kde by hrálo rozhraní mezi uživatelem a zařízením klíčovou roli.