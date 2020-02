Recenze lokátoru Orbit: Nikdy vás nenechá ve štychu

Určitě jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste nemohli najít svou peněženku. Většinou se sice peněženka podaří po intenzivním hledání najít, avšak stojí to čas a hlavně nervy. A co teprve když peněženku prostě nenajdete a musíte se smířit s tím, že jste ji opravdu ztratili? Vyřizování nových dokladů, ztráta hotovosti, blokace karet a další nepříjemnosti – to jsou situace, které rozhodně nechce nikdo z nás zažít. Co když vám ale řeknu, že existuje produkt, který nejenže dokáže najít ztracenou peněženku, ale hlavně vám ji ani nedovolí ztratit? Jedná se o lokátor od společnosti Orbit, který je velký jako klasická kreditní karta. Pojďme se společně a tento lokátor podívat blíže.

Oficiální specifikace

Hned na začátek je nutné podotknout, že společnost Orbit nenabízí jen tento recenzovaný lokátor v podobě kreditní karty. K dispozici je například klasický lokátor jakožto přívěšek na klíčenku a lidé, kteří nosí brýle, určitě potěší malý a kompaktní lokátor, díky kterého najde vždy vaše ztracené brýle. Lokátory disponují nabíjecí baterií, která na jedno nabití vydrží až celé tři měsíce. V úvodu jsem zmínil, že vám lokátor Orbit ani nedovolí, abyste svou peněženku ztratili – k tomu potřebuje opravdu hlasitý reproduktor, který vás upozorní tehdy, kdy se od peněženky vzdálíte, anebo když ji potřebujete najít. Samozřejmostí je zobrazení GPS pozice na mapě v aplikaci. Lokátor Orbit je voděodolný s certifikací IPX6 a některé z vás by mohl potěšit také fakt, že může posloužit jako spoušť pro vzdálené fotografování.

Balení

Pokud se pro lokátor Orbit v podobě kreditní karty rozhodnete, tak vám nepřijde klasická krabička, nýbrž jednoduché balení, ve kterém je produkt s jeho obsahem zalitý. Na přední straně balení si můžete Orbit lokátor ihned ohmatat a zároveň se můžete díky grafiky podívat, jak vypadá v peněžence. Kromě toho na přední straně najdete také odkaz na webové stránky Orbitu, odkud si můžete stáhnout aplikaci pro ovládání lokátoru, a to jak na Android, tak na iOS. Na zadní straně poté najdete vlastnosti lokátoru, na které jsme se podívali v předešlém odstavci. Po rozbalení zalitého balení v něm kromě samotného lokátoru najdete také nabíjecí USB kabel.

Zpracování

Samotný lokátor je proporčně stejně veliký, jako klasická kreditní či debetní karta. Kvůli vestavěné baterii a tlačítku je však o něco tlustější, těžší, a díky tomu také pevnější. Materiál využitý ke zpracování je samozřejmě plast. Na přední straně lokátoru se nachází logo Orbitu společně s neviditelným tlačítkem, jehož funkce si popíšeme níže. Ze zadní strany pak najdete tři hlavní funkce lokátoru, tedy najití peněženky, najití telefonu a vzdálené pořízení fotografie. Nechybí ani webová stránka ke stažení oficiální aplikace a zobrazení dalších informací o produktech společnosti Orbit. Na levé straně se poté malým písmem nachází ID vašeho lokátoru, společně s dalšími rozlišovacími daty. Zaujmout by vás mohly dvě malé tečky v podobě dírek. Ty využijete pro nabíjení vestavěné baterie vašeho lokátoru s pomocí kabelu, který je k dispozici uvnitř balení.

Přidání do iPhonu a zpracování aplikace

Přidání lokátoru Orbit do iPhonu je otázkou doslova několika sekund. Stejnojmennou aplikaci můžete stáhnout na stránkách výrobce, anebo z App Storu pomocí tohoto odkazu. Po stažení aplikace ji spusťte a ve spodní části displeje klepněte na tlačítko Add a new ORBIT. Ze seznamu zařízení si poté vyberte váš lokátor (v mém případě Orbit Card) a držte se pokynů pro aktivaci. Pro Orbit Card tedy stačí, abyste podrželi tlačítko na kartě po dobu 5 sekund, dokud se neozve zvuk. Poté se bude karta pár sekund vyhledávat do té doby, dokud se na ploše neobjeví potvrzení o spojení. Pak už jen stačí stisknout tlačítko Continue. Nyní už si stačí přečíst klasické základy ovládání, tedy pokud chcete najít váš telefon, stačí na kartě jedenkrát krátce stisknout tlačítko. Pokud chcete naopak najít lokátor Orbit, stačí v aplikaci stisknout tlačítko RING ORBIT CARD. V případě, že chcete Orbit použít jako spoušť pro fotografii, stačí se v aplikaci Orbit přesunout do vestavěného fotoaparátu, a poté stisknout tlačítko na kartě.

V obecném nastavení aplikace Orbit (tři čáry vpravo nahoře) si můžete navolit, jakým způsobem se ozve váš iPhone, pokud jej pomocí karty Orbit začnete hledat. Vybrat si můžete zvuk alarmu, ale také například to, zdali začne blikat LED dioda a další. V nastavení karty Orbit (tři tečky vpravo) si můžete aktivovat zajímavou funkci, kdy se alarm karty/iPhonu rozezní tehdy, kdy bude váš iPhone/karta od karty/iPhonu příliš daleko a hrozí nebezpečí ztráty. V rámci této funkce si můžete nastavit bezpečnou zónu, ve které nebude funkce aktivní, a také prodlevu, po které se aktivuje alarm v případě, že se od karty/iPhonu příliš vzdálíte.

Osobní zkušenost

Možná by vás mohlo zajímat, zdali je lokátor spolehlivý, a zdali mě doopravdy upozornil tehdy, kdy jsem nechal peněženku při odchodu z domu ležet na stole. Musím říct, že k selhání nedošlo ani jednou, a to jak v „uměle“ vytvořených situacích, tak také tehdy, kdy jsem několikrát peněženku doma doopravdy nechal, stejně tak, jako jedenkrát iPhone. V obou případě mě po sednutí do auta před domem karta či iPhone upozornili na to, že něco nemám a mohl jsem se tak rychle vrátit. Jediná věc, co mi trošku vadí, je nepřehlednost a zastaralost aplikace Orbit. Pevně však věřím, že vývojáři v rámci jedné z aktualizací design vylepší a já tak nebudu mít k lokátoru od Orbitu jedinou výtku.

Resumé

Pokud patříte mezi uživatelé, kteří často zapomínají a zároveň mají štěstí v tom, že se jim daří ztrácet věci, tak jsou výrobky od Orbitu přímo pro vás. Jak už jsem zmínil v úvodu, tak je kromě lokátoru v podobě platební karty k dispozici také klasický přívěšek, anebo malý lokátor, který lze upevnit například na brýle. S lokátory Orbit budete mít 100% jistotu, že už nikdy neztratíte či nenecháte doma veškeré věci, které potřebujete. Osobně vám tedy produkty Orbit mohu doporučit a po této recenzi uvažuji o tom, že si minimálně lokátor v podobě karty zakoupím. Za necelých 1000 korun totiž určitě stojí.