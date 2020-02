Apple v Číně uzavřel kvůli koronaviru všechny své obchody a kanceláře

Kvůli razantně se zvyšujícímu počtu počtu nakažených lidí čínským koronavirem se Apple v Číně, která je epidemií zasažená nejvíce, rozhodl dočasně uzavřít své veškeré obchody i kanceláře ve snaze eliminovat riziko nákazy svých zaměstnanců.

Podle oficiálních slov Applu, která jako první zveřejnila agentura Bloomberg, jsou veškeré čínské Apple Story a kanceláře Applu uzavřeny do 9. února s tím, že datum může být ještě prodlouženo. Vše bude záležet především na tom, jak se bude celá situace kolem koronaviru vyvíjet v následujících hodinách či dnech. Nicméně vzhledem k tomu, že se zatím pod kontrolu nedaří dostat, zdá se prodloužení uzavření Apple Storů a kanceláří jako velmi pravděpodobné. Číňany tak může těšit alespoň to, že Online Store Applu je v zemi stále plně funkční a veškeré produkty si tedy mohou objednat přes něj. To je nicméně velmi pravděpodobně to poslední, co je v současnosti zajímá.

Epidemie čínského koronaviru nehraje Applu do karet víc, než mnoha jiným výrobcům smartphonů. V posledních letech se mu totiž v Číně příliš dobře nevedlo, což se začalo měnit až nyní s příchodem loňských iPhonů 11 a 11 Pro. Boom okolo nich však nyní zřejmě výrazně kvůli zavedeným opatřením opadne. Jinou možnost než uzavřít obchody však vzhledem k nutnosti ochránit co nejlépe zdraví zaměstnanců Apple nemá. Nezbývá tedy než doufat, že se světu podaří s koronavirem zatočit co nejdříve.