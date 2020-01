Komentář: Úspěch iPhonu 11 dokazuje, že pro iPhone SE 2 je v nabídce Applu stále místo

Letošní rok má být na iPhonu skutečně bohatý. Už za necelé dva měsíce bychom se totiž měli dočkat prvního letošního “kousku” v podobě iPhonu SE 2 nebo chcete-li iPhonu 9, další čtyři modely – konkrétně iPhony 12 – pak Apple světu ukáže na podzim. Zatímco podzimní čtyřka diskuze mezi uživateli téměř nevzbuzuje, jelikož si zaslouží přízvisko “prémiová” díky použití OLED displejů či ocelových rámečků, iPhone SE 2 je mnohými už nyní vnímán jako naprostý přešlap Applu. Tento pohled na něj je však dle mého názoru naprosto mimo.

Revoluci na trhu se smartphony iPhone SE 2 rozhodně neudělá, jelikož se bude jednat de facto o recyklovaný iPhone 8 z roku 2017. Proč tedy vůbec Apple, který je považovaný za prémiovou značku s prémiovými produkty ve své nabídce, s podobným telefonem vůbec hodlá přijít? To proto, že mu poslední dva roky dokázaly, že o prémiovost jeho uživatelům až tak nejde – alespoň ne všem. Stačí se ostatně podívat na prodeje iPhonů z roku 2018 a 2019, kdy jim vládly nejlevnější modely z modelové řady pro daný rok – tedy iPhone XR pro rok 2018 a iPhone 11 pro rok 2019. Jak XR, tak 11 se přitom kvalitou displeje či těla, potažmo možnostmi fotoaparátu nemohou rovnat s dražšími a především prémiovými iPhony XS či 11. To však velkému množství jablíčkářů ani za mák nevadí a proto se pro ně rozhodnou.

Fotogalerie iphone se 2 zboku iphone SE 2 na vysku iphone se 2 zepredu iphone se 2 zezhora Vstoupit do galerie

Odpovědí na otázku, proč tomu tak je, je nespočet. Jednou z hlavních však bude zajisté neschopnost nebo nechuť využít všechny funkce prémiové řady. Jinými slovy – proč by si měli daní uživatelé kupovat iPhone 11 Pro, když jim na esemesky, hovory, internet a sem tam nějakou fotku stačí 11. Říkáte si, že je takto nenáročných lidí minimum? Kdyby to byla pravda, jsou každý rok suverénně nejprodávanější prémiové verze a veškeré starší iPhony, potažmo “neprémiové” modely paběrkují v celkových prodejích iPhonů s jednotkami procent. To se však zcela evidentně neděje.

Lidé zkrátka jen prémiové modely nechtějí, na což Apple zareagoval naprosto geniálně právě iPhony XR a 11 Pro a na což velmi brzy zareaguje i iPhonem SE 2, který bude cílit na ty, pro které je zbytečné mít telefon s bezrámečkovým displejem, Face ID či duální fotoaparát. A vsaďte se, že takových je stále spousta, díky čemuž bude SE 2 velmi pravděpodobně jedním z dalších prodejních hitů Applu. Bude se totiž jednat o starý dobrý iPhone s iOS, který je pro Apple klíčem úspěchu. Jasně, asi na něj nebudete fotit na ultraširokoúhlý objektiv, asi nenabídne noční fotorežim a asi nebude na jeho LCD displeji vypadat vše tak skvěle jako na Super Retině, avšak to tak s tím se tak nějak cílovka, pro kterou bude telefon určen, smíří a troufnu si říci, že naprosto hravě. Pro začínající jablíčkáře, děti nebo obecně “méně” náročné lidi tedy naprosto ideální.

Fotogalerie iphone se 2 bok iphone se 2 cerny zespoda iphone se 2 cerny zezhora iphone se 2 druhy spodni roh +9 Fotek iphone se 2 lightning iphone se 2 pravy bok iphone se 2 roh a fotak iphone se 2 roh iphone se 2 spodni roh iphone se 2 zada a fotak iphone se 2 zada zespodu iprohe se 2 cerny levy bok Vstoupit do galerie

Podtrženo, sečteno – dívat se na iPhone SE 2 jako na naprosto zbytečný telefon je jedna velká hloupost. Rozhodně totiž neplatí rovnice jablíčkář = člověk lačnící jen a pouze po prémiových modelech. Ostatně, kdyby tomu tak bylo, Apple by se neobtěžoval nejen s vývojem iPhonu SE 2, ale ani s iPhone XR a 11, protože ani tyto modely by nedávaly smysl.